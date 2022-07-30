過往女性因為肩負照顧責任，影響其勞動權益造成經濟弱勢的研究，多半圍繞在「職業婦女」、「媳婦」的角色。協助女性掙脫再就業困境，也多半針對因為照顧子女而中斷職場的族群。近年來因為人民團體的倡議，早發性失智者的工作權益，以及Young咖啡館的創新照護模式，逐漸得到社會關注與肯定。

但是因為照顧而中斷職場的中年單身女性再就業困境、老年經濟安全問題，則尚未得到政府、學術界以及人民團體的重視。

去年桃園一則「繳勞保費24年往生，勞保金卻充公」的社會事件，讓筆者赫然發現，自己也是被政府忽視的隱形人一族。受困於新冠疫情僅能從事非典型的低度就業，儘管中斷勞保後銜接國保，依然每月按時繳納保險費，卻處於萬一在55歲前往生，繳了二十餘年勞保費，完全造福其他投保人的處境，因為依照勞工保險條例58條規定，申領給付要符合年滿50歲、投保年資25年，或年滿55歲、投保年資15年以上才可請領勞保金給付的條件。

而政府的紓困條件綁定勞保，更排除了眾多像筆者這樣明明收入嚴重受損，照顧負荷因為疫情更加沉重的家庭照顧者。

筆者「未婚女性的高齡金融規劃～照顧長輩與自己的老後，孰輕孰重？」一文，據悉是該期周刊網路點閱數最高的文章，想來筆者的切膚之痛，也是許多單身女性的生命經驗，只是目前尚無名人、立法委員幫這群單身女性照顧者的老年經濟安全發聲，因為目前國人所熟知的女性單身照顧者，都是經濟能力可以單獨扛起照顧責任、符合傳統家庭孝道文化的照顧楷模，相形之下，要求家人分擔照顧責任及費用的單身女兒，更難以讓社會大眾同理其處境，也依然得不到國家關愛的眼神。

照顧媽咪就是預習自己的晚年。筆者不希望萬一哪天失智，被家人強制送到安養機構，所以運用專業，想要提前部署。

2020年初實地訪查過銀行「以房養老」及「安養信託」，才更清楚，即便像筆者這樣有憂患意識，已經是跨領域的專業人士，想要超前部署，預防萬一早發性失智，可以繼續住在家裡，積極延緩失智退化，其實是無能為力的。

因為這些高齡金融商品，都有年齡的門檻，未達55歲，無法承作。而且銀行的安養信託可以容納進去的商品及服務，十分有限，筆者無法預先把「以房養老」規劃進去，也不確定找哪一位律師同學，就適合擔任筆者的意定監護人、信託監察人，因為即便是筆者的律師同學，也沒有人像筆者一樣同時了解失智照護、長照制度、金融保險商品，知道萬一筆者失智了，要如何幫筆者申請長照資源？要如何去跟銀行申請安養信託、以房養老？如何把筆者的保險金納入安養信託中？以及若有保險理賠爭議，要如何申訴？另外，律師的收費水準也非中斷職場後的筆者負擔得起。

前不久更發現，原來銀行的「以房養老」不僅有年齡限制，也無法由監護人代理受監護人辦理。

多數人晚年時，可能窮得只剩下房子，最需要「以房養老」來實現「在宅安養」，已經受監護的人，存款用盡，更需要以房養老來籌措生活費、支付照護費用，但是銀行卻把最需要的客戶，拒於門外。

筆者想幫忙的個案，年齡62歲，受法院裁定由社福團體監護，正是最需要「以房養老」＋「安養信託」的民眾，但是就算她有行為能力，62歲都還不符合許多銀行申辦「以房養老」業務的年紀。更何況銀行擔心債權無法回收，目前市場上「以房養老」不僅貸款成數低、利率高，還設下一堆嚴苛的申辦門檻，要求客戶必須有行為能力！「受監護」的弱勢族群，才更需要高齡金融保護與經濟安全啊！這些高齡金融商品，究竟保護了誰？

(本文作者張淑敏為前澳盛銀行銀行保險部主管(副總)及簽署人，現為「中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會」秘書長、第一屆高齡金融規劃顧問師)

本文作者：張淑敏

(本文摘自《理財周刊1144期》)