嘉義縣長-翁章梁從就職第一年深知嘉義正面對農業弱化、老無所依、青年就業等三大矛盾，從台灣糧倉的榮耀、到人口外流的窘境，嘉義的老城化從來不是資源不足或是交通不便，而是沒有跟上時代的進步，在青年不願投入傳統農業勞力，以及人力薪資年年高漲的情況下，科技化、智慧化是農、工轉型的唯一出路。

嘉義七大科學園區陸續開發為農漁產業開拓新產值

在座談中，翁章梁指出追隨中科、雲科、南科的成功之路，可以見證科學園區的產業團塊力與人才吸引力；而科學園區的第一要件，是土地規模。嘉縣具有土地資源優勢，已開發大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區，未來還有產值高達380億元、可提供5700個就業機會的嘉義科學園區，以及民雄航太園區、無人機產業研發中心、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區等陸續開發，創下科學園區密度最高的城市，為嘉縣農工轉型打下基礎。

然而嘉義成立科學園區不是“去農業化”，而是立足農漁業的經濟命脈，在生產技術革新、多元通路開拓、品牌行銷創新等方面轉型。為培養農民運用智農監測數據的能力，成立全臺首創的「智慧農業跨域整合平台」，提供產、官、學交流及諮詢的窗口，做為客制化與陪伴式的輔導。協助傳統農漁民克服知識技術門檻與投入資金成本二大課題。另一軸線則是從農業出發，延伸出精密農機、食品生產、包裝加工、生技研發、觀光行銷等下游供應鏈網絡。

大南方科技走廊之心智慧/藝術/人文三合一

嘉義科學園區聚落更可串聯中科、南科形成科技走廊之心，同時結合連結故宮南院、蔗埕文化園區周邊之藝術觀光與遊憩園區，形成帶狀藝文、文創走廊，打造南台灣藝文匯聚中心與文創觀光新亮點，達到科技、藝術、人文三者並重，落實生產、生活、生態三生共存，讓嘉義除了是人才就業創業的農工大縣，更是人們願意長久居留的宜居新城。

農工大縣x扶植青創x創新長照打造樂業宜居城

為支持「青年返鄉工作」，嘉義縣政府成立勞工暨青年發展處，提供願意促進青年留鄉返鄉的社區單位青年提案補助。有意進入社區服務的優秀青年，更提供差異化薪資，如國考照服員證照，碩士津貼，或是各專才專技津貼。

為扶植在地新創，鼓勵青年深根發展，縣府6推動新創基地及輔導計畫，以嘉義縣新創基地為據點，結合產官學界資源一站式服務，提供創業友善業師資源、專人諮詢。創業資金協助方面，則導入信保基金資源，辦理嘉義縣青年創業及中小企業貸款，提供貸款總額達1.67億元，目前已核定通過總金額達1220萬。

不只鼓勵青年返鄉，同時亦催生創新長照政策，以推動樂齡假牙補助、提升村里長照站涵蓋率、首創「綠衣」失智友善天使、推動失智友善社區、「管路安心計畫」及外籍看護工專業到宅指導等，建立友善銀髮城市環境。

嘉義逐步落實「農工大縣」、「老幼照護」、「改善村里生活品質」三項幸福政策，讓青年返鄉、老幼友善不再只是口號，且嘉義縣「生活成本低」、「物價便宜」、「房價合理」、「產業前景佳」、「就業機會逐年增加」，無疑是青銀合居、遊子返鄉、人才定居最友善的環境。

投資嘉義，也正是「回嘉」的時侯，馬稠後產業園區熱情招商

現在看好嘉義的企業越來越多，開始擴廠或投資，當產業結構改變，未來工業帶動商業、服務業發展，職缺就會更豐富多元，目前馬稠後園區正在招商，公告標售日期為7/12-8/25，希望大家把眼光投向嘉義，企業在馬稠後產業園區卡位，正趕上嘉義縣邁向「農工大縣」、振翅起飛前的黃金時刻！(馬稠後產業園區https://machohou.jays99.com/)

本文作者：理財周刊

(本文摘自《理財周刊1144期》)