景氣反轉敲警鐘，台灣晶圓雙雄先前股價重挫，如今美國晶片法案通過，台積電反彈力道強勁，然聯電仍委靡不振，看的不少股民擔心是否還要進場。存股5000萬資產的退休教授謝士英直言，今年聯電跌到40元以下就是他的買點。

近期半導體產業雜音不斷，晶圓雙雄股價齊挫，台積電一度觸及433元低點，聯電則跌破40元，最低來到36.7元。隨後台積電召開法說會，帶動股價強彈站穩500元關卡，聯電則是從6月除息迄今仍未填息。

鏡周刊報導，長抱聯電15年的謝英士，從每股12元就開始陸續買進，如今不計股息的帳面平均僅20多元。對於聯電股價重挫，他不僅沒放在心上，還逢低買進，不僅完成今年存百張聯電的目標，還額外加碼至120張，年度股利進帳逾30萬元。

謝英士分享投資策略，他從存款利息的想法出發，以「本利比」計算便宜價、合理價和昂貴價作為進出的準則；合理價計算方式為股利的20倍，相當5%利率；便宜價為10倍，即10%利率；昂貴價則為40倍，即2.5%利率。

聯電今年上半年每股盈餘3.35元，謝英士推算2022年全年獲利上看6元，明年股利有望發到4元。以此計算昂貴價為160元、合理價為80元、便宜價為40元。他表示，只有超過昂貴價才會考慮賣出，若聯電在40元便宜價以下，則會適時加碼。

另外，針對近期半導體市況反轉雜音，謝士英樂觀看待後市展望，他表示，聯電目前產能利用率仍100%，雖然公司派說法保守，但實際影響並不如外界這麼悲觀，且股價也已跌近5成，明年配息政策明確也不易改變，他預期將有40萬元的股息。