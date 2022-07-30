民進黨桃園市長參選人林智堅目前正深陷「論文門」與「球場門」兩大風暴，外界甚至開始傳出民進黨考慮「換堅」。對此民進黨前立委沈富雄昨（29日）表示，若林智堅最後不選桃園，將可能由立委鄭運鵬參選桃園，因已沒有第二選擇與時間，且鄭運鵬是桃園的「大阿哥」。

林智堅團隊28日晚間證實，林當日下午確實曾赴總統官邸，但是在說明論文事件來龍去脈，蔡英文要求林拿出證據持續對外說明，並無「換堅」一事。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬也強調，地方上未傳出有「換堅」說法、黨內也沒有，他閱讀過林智堅論文所有資料，被抹黑當然要盡量說明，相信林論文為原創，也願意為林持續公開說明澄清。

對此沈富雄昨在政論節目《少康戰情室》首先提到，「換堅」的想法與構想，都在每個人的腦袋裡，只是不能講而已。那既然不能講，為何蔡英文還要召見林智堅等人前往官邸？沈富雄則直指蔡英文是在看每個人的臉色、講話的口氣與內涵，「來心中有所斟酌」。

沈富雄指出，若蔡英文最終決定要換堅，會馬上通知林智堅，「明天就換了，這是一種懸崖式的決定」，即持續放出「不換」的消息，但最後突然宣布換堅。沈富雄直言，會這樣做的原因，是因為討論要換，或有可能要換堅的消息傳出去「還得了！」整個黨、政府、選舉都將動盪，因此絕對且一定要一口咬死不換，而若到最後覺得事不可違，說換就換了！

當主持人趙少康問到「若林智堅最後不選，誰會代表民進黨選桃園？」時，沈富雄則回應自己已兩次透過人連絡鄭運鵬辦公室主任，表示「跟你們老闆（鄭）說準備選舉了！」因為沒有第二個選擇、也沒有時間了。最後趙少康也問到「鄭寶清不行嗎？他很積極」，沈富雄則直言自己在其他節目有提到鄭運鵬是「大阿哥」，鄭寶清是「十六阿哥」，「十六阿哥怎麼跟大阿哥比！？」