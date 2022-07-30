千萬別貪小便宜！有位水電師傅在臉書分享有趣的工作經驗，由於有公寓住戶要維修總電源，由於他報價有些高，該住戶便找了其他師傅維修，當他收到住戶傳來完工照，以及住戶他向表示只需花4000元就搞定，但他看了完工照，整個嚇傻眼「這會變成火葬場吧」。

一名水電師傅在臉書社團「水電工聯盟」發文，他表示收到某公寓住戶來電要維修總電源，他檢查之後發現總開關內部斷路，導致1條火線不過電，由於他報價稍微高一些，住戶決定另外找師傅維修，維修完後，住戶還得意的表示「換125安培總開關只需要4000元」，並傳了完工照給他，豈料，看完之後看傻眼，調侃「根本水電天神」，最後他表示安全性比什麼都重要。

水電師傅因維修總電源報價太高，遭住戶打槍，但他看完維修後照片，傻眼曝「會便火葬場吧」。（翻攝自臉書水電工聯盟）

貼文一出，其他水電師傅紛紛留言表示「完了完了，8BQ啦」、「敢賺，要死了！真火線」、「簡化成2條水線1條地線，這水電真滴強啊」、「高手果然不一樣，超乎我的想像」、「這裡面以後一定很熱鬧！滿滿的動物屍體」、「突然覺得自己很外行，從來不知道電還可以這樣接，感覺一整個不怕死」、「設備自己都在喊救命」。

另外，有位自稱住戶之一的網友則表示，「我是住戶其一，上班時突然傳來這張完工照，立即放下手頭事情，千叮嚀萬交代請同棟住戶節約用電，絕對不要開冷氣及其他用電量高的設備，真的是嚇死我了，幸好沒釀成悲劇」。

水電師傅因維修總電源報價太高，遭住戶打槍，但他看完維修後照片，傻眼曝「會便火葬場吧」。（翻攝自臉書水電工聯盟）

據了解，照片中的總開關問題很多，其中「中性線不能經過無熔絲開關，不然若中性線斷掉，110V的電可能會變成220V，所有室內插著110V的電器，會全部燒壞」，另外，依照法規與用電安全，照片中的線只用8平方線徑，最好應該是要用38平方線徑，所以，依照現況的8平方線徑，當該棟住戶全同時開冷氣、微波爐等高耗電設備，一定會過載，輕則線路燒壞，嚴重的話整棟會燒起來，最後一點，125A的開關，只配8平方線徑的線，線過載燒掉了，開關也不會跳。