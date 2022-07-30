現年43歲女星陳喬恩2019年參加實境節目《女兒們的戀愛》，與小九歲大馬富二代曾偉昌Alan配對成功，穩定交往2年後，今年被民眾目擊現身大安區戶政事務所登記結婚。夫妻倆今(29)日是認識3週年的紀念日，陳喬恩開心在IG轉傳粉絲製作的祝賀影片，上面寫道「從二人世界到三口之家」狀似懷有身孕。

陳喬恩和交往3年老公曾偉昌，於今年3月結婚後經常曬恩愛。(圖/陳喬恩 IG)

陳喬恩今(29)日在IG釋出和老公放閃照，只見她溫柔貼在老公背後，精緻的小臉蛋超級貼近老公的臉，舉止親暱自然，兩人互動越來越像一對老夫老妻。陳喬恩也聊到結婚心情：「三年前的今天我們相遇了，三年後的今天我變成你太太了，我說你真是上輩子修來的福氣哎！」，還不忘標註老公曾偉昌Alan帳戶。

至於老公曾偉昌這邊，也在IG公開2人首度見面的合照，可看出兩人從開始相處起來就非常愉快，陳喬恩很開心結緣夫妻留言：「老公，3週年快樂。」接著她在限時動態轉傳粉絲製作的影片，裡面有一則寫著：「一路走來，有苦有甜，有吵有鬧。從二人世界到三口之家，時光往復，愛你如初」引發懷孕揣測。

粉絲精心替陳喬恩製作的影片，上面提到「從二人世界到三口之家」引發懷孕揣測。(圖/陳喬恩 IG)

不過自陳喬恩懷孕消息被瘋傳後，目前該則影片已遭刪除。事實上，自她和曾偉昌交往以來，多次被目擊身材發福，被解讀為「飄起了孕味？」為此，她曾在今年7月出席台北電影節，被提問「懷孕進度」，她也並未把懷孕與否說死，僅回了句「順其自然啦」，如今再有「三口之家」影片，已讓粉絲替她高興。