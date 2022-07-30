藥華藥研發新藥在美、歐上市，帶動營收獲利，股價569元為生技股王；日前藝人張鈞甯參與藥華藥私募，傳出大賺數千萬元引發討論，其實最賺的是國發基金，持股近20年、持有成本不到12元，帳面大賺50倍；藥華藥表示，有能力研發自己的產品、也在華爾街有詢問度、能見度，不排除循台積電模式，赴美發行ADR。

藥華藥執行長林國鐘表示，新藥上市後，營收、獲利增長，也引起美國華爾街投資人的興趣，由於美國交易、進出較方便，才有赴美發行ADR的想法；而台積電能成為全球家喻戶曉的公司，甚至超越英特爾，除了技術外，也與台積電赴美發行ADR有關。

國發基金約2003年入股藥華藥，分兩次、各投資1億元，持股成本平均不到12元，原本持股占9％，因IPO才降到7％至8％，換算帳面大賺50倍。

藥華藥近日也發布重大訊息，取得桃園航空城土地；得標金額約新台幣11億元，占地約4300坪。藥華藥表示，因應未來藥品銷售國際需求，需要備貨至少6個月的基本庫存量，計畫在桃園建造倉儲物流中心，採冷鏈設備儲備藥品。