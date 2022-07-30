民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文抄襲風暴，至今仍交代不清，本人聲稱因台大信箱遭計算機中心刪除，導致論文部分資料遺失，引起熱議。精神科醫師沈政男在臉書開酸，稱自己不僅信箱還在，且每封email都保存得好好的。
沈政男表示，看到新聞後就趕緊測試登入台大帳號，「歹勢，我的還在」。他說自己2017至2020年，在台大心理學碩士班念書，期間從入學起的第一封郵件到畢業的所有郵件，都仍然完整保存著。
沈政男說自己不是在職專班，而是從蹲馬步挑磚頭練起的普通班，因此打下基本工，碩士論文的研究背景、方法到研究結果與討論，都是自己一字一句自己在鍵盤上敲下的。
沈政男指出，不說別的，光講參考書目就好，「你知道APA格式第六版嗎？」，他表示，所有人文與社會科學期刊都會要求學生依照這個格式撰寫，不論是標題、段落、縮排、大小寫、表格字體無一例外，相當繁瑣，尤其是參考書目，如果你不使用論文寫作軟體，幾乎不可能寫對。
沈政男表示，即使用論文寫作軟體還是可能弄錯，然後自己以為檢查了好多次，應該合乎格式要求了，助教還是有辦法一眼看出哪個地方該用斜體字卻沒用，或者作者姓名排序有了錯誤，在如此近乎強迫的要求下，才能造就一本嚴謹、夠格的碩士論文，「怎麼可能兩本碩士論文有許多字句幾乎完全一樣，卻說只是稍微改寫」？
沈政男說，同樣一個數據資料庫，由同一個指導教授的不同學生一起來使用，是相當平常的事，但問題在於怎麼料理這道菜，就各憑本事，怎麼可能2人作法差不多，然後吃起來味道都是清水米糕，不是嘉義，也非台南？更不是油飯或肉粽？
文末沈政男呼籲「誠實是上策」，到底如何做出料理，是從頭到尾自己研發，或是拿了誰的資料在旁邊當食譜，應該不難說清楚。
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