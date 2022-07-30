俄羅斯與蒙古國交界地區遭規模5.5地震侵襲 03:432022/07/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯與蒙古國交界地區遭規模5.5地震侵襲。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，俄羅斯與蒙古國交界地區今天發生規模5.5地震。 歐洲地中海地震中心測報，這次地震深度為10公里。（譯者：徐睿承）1110730 國際盛會不斷 生技醫療後市看俏 沙國王儲訪法 將與馬克宏談產油、伊朗核協議 諜影重重 保加利亞買的F-16戰機怎麼了？ #俄羅斯 #蒙古國 #地區 #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普丁整慘歐洲！這大國面臨災難性冬季 美媒揭百姓慘況 11:182022/07/28 財經 紐時：拜習馬拉松視訊為台針鋒相對 曝1重大事實 09:442022/07/29 國際 俄國僅存獨立媒體新報面臨威脅 當局恐吊銷證照 21:122022/07/29 國際 拜登犯錯？老美狂賣石油到歐洲 忘了國內1件大事快爆開 12:532022/07/28 財經 頭條揭密》俄烏戰進入第3階段 普丁大帝最後的王牌是它 04:472022/07/29 政治 獵殺烏克蘭美製海馬斯 俄有秘密計畫 12:122022/07/29 軍事 台鐵花東雙軌電氣化明年施工 目標2027年通車 16:352022/07/29 生活 俄烏戰爭黑海水雷密布 要命運動曝光 08:222022/07/29 國際 俄羅斯指控烏軍砲擊烏東監獄 釀戰俘40死75傷 21:122022/07/29 國際 社評／中歐出現改善關係的苗頭 04:102022/07/29 焦點新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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