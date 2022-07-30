民進黨桃園市長參選人林智堅在中華大學科管所、台大國發所的論文被指抄襲，風波越演越烈，而同黨立委鄭運鵬日前談及此事時，一句「他們的所長已經都在美國放話了」，讓即將出任台大國發所所長的學者劉靜怡相當不滿並予以反駁，不料事後鄭竟私訊「澄清」，讓她直接po出對方發言的截圖，狠狠打臉。

鄭運鵬本（7）月18日於政論節目《鄭知道了》談及中華大學與台大將審查林智堅的論文是否抄襲時，強調自己對林很有信心，但對於2校在政治壓力下審查再審查的的機制有所疑慮，像是中華大學有非常深的國民黨背景，台大過去許多校長也都跟國民黨關係密切，「然後他們的所長已經都在美國放話了。」

針對鄭運鵬的說法，劉靜怡28日於臉書po文表示，台大國發所現任所長施世駿近2、3年都沒出國，所以不可能在美國放話；至於8月1日就要接任台大國發所所長的她自己，6月28日至7月19日都在歐洲各國執行研究計畫。

當天稍晚，鄭運鵬透過臉書私訊劉靜怡，稱有看到其po文，但「我沒有在鄭弘儀先生的節目裡面講到什麼國發所誰在美國的事情，我完全看不懂，是否方便您再查證一下？」劉29日將此私訊截圖後放上臉書，反問所以到底是哪個所長千里迢迢地到美國去放話？又到底是誰該查證而未查證呢？

隨後，劉靜怡再po出鄭運鵬當天參加節目時附有字幕的截圖，稱這是一名學弟幫忙蒐集的證據，要她公開張貼，劉並以「總統說要以證據為基礎」，這句總統蔡英文對林智堅處理論文風波的指示，狠酸鄭運鵬。