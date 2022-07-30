今年7月1日中國宣布3家航空公司向歐洲空中巴士訂購292架A320NEO商用客機，消息震撼全球航空界。這筆交易的意義除了宣示在航空客機採用系統 上將更傾向於歐洲空中巴士之外，也顯示原本與俄羅斯合作的CR929計劃已確定 終結，並很可能藉著與空巴的這項超級交易奠定中歐合作商用客機計劃。CR929雖未正式宣布結束，但已無起死回生的可能，俄方合作態度與俄烏戰爭的表現讓中國失去與之戰略合作的信心，棄俄就歐已成為中國抗衡美國壓力時的最佳戰略選擇。

7月1日中國宣布3家航空公司向歐洲空中巴士訂購292架A320NEO商用客機，消息震撼全球航空界，逼得美國波音公司高層趕赴北京表態。（圖／路透）

中國加強與歐洲緊密合作以抗衡美國壓力的想法早已有之，在德國前總理梅克爾手上則是加速發展，雙方的投資協定趕在期限前確定文本，不料被歐洲議會的新疆人權決議拖住，接著俄烏衝突惡化為戰爭，中國雖決定挺俄，但是隨著俄方預期的閃電戰打成了消耗戰，中國對俄羅斯的態度也轉為保守。在航空客機的發展方向上，本來要拉攏俄羅斯對抗波音與空巴就進行得不順利，俄烏戰爭打下來，俄羅斯未來經濟或技術的發展前景更令人懷疑，6月底俄羅斯副總理鮑里索夫（Yury Borisov）一番談話已透露出中國對雙方合作的CR929大型客機項目已不抱期望，有可能是已經得到中國即將對歐洲空巴下大筆訂單的消息。

中俄大型客機CR929合作案一開始，雙方就一如預期地在選用發動機、市場分割與未來業務方向都出現重大分歧，俄烏戰爭爆發後，這些問題更是到了幾乎不可能解決的地步。 （圖／中新社）

中國7月初宣布與空巴的交易後，全球都關注這筆交易對美國波音航空與中國航空市場的影響，被戰爭拖住的俄羅斯並不被認為與此事有關。直到7月27日，俄羅斯的《莫斯科時報》發表一篇對中俄合作CR929客機的文章，指責中方「拒絕使用俄羅斯技術」、「不與俄羅斯分享中國市場利潤」，外界終於了解到，中國與空巴的交易已正式掐斷了CR929的希望，中國未來製造客機的目標不變，但合作對象已放棄俄羅斯，同時以292架A320的訂單錨定了與歐洲的合作關係。

中國7月初宣布與空巴的292架A320交易後，全球都關注這筆交易對美國波音航空與中國航空市場的影響，被戰爭拖住的俄羅斯並不被認為與此事有關。（圖／路透）

中俄CR929大飛機合作項目從2014年啟動，俄羅斯聯合飛機公司（UAC）和中國商飛於2017年成立中俄國際商用飛機（Craic）合資企業。CR929計劃中的「C」與「R」分別指中俄兩國，設計標準大約與波音787與空巴A330相近。中方的算盤是透過合作拿到俄羅斯的發動機技術，俄方的算盤則是分享中國龐大的航空市場，整個計劃投資500億美元，預訂2023年首飛。合作一開始，雙方就一如預期地在選用發動機、市場分割與未來業務方向都出現重大分歧，問題又爭論了3年，終於在2021年開始建造原型機，但幾個重大問題仍未解決。

在6月底俄羅副總理批評 CR929合作案難以持續下去後，俄羅斯的《莫斯科時報》又發表文章指責中方「拒絕使用俄羅斯技術」、「不與俄羅斯分享中國市場利潤」。（圖／新華社）

2022年2月的俄烏戰爭又打亂了原就不太穩定的合作結構，俄方提出因為「特別軍事行動」引起西方制裁，許多原先在西方國家採購的項目──例如中方矚意的勞斯萊斯發動機──與多種重要部件可能無法取得，俄方建議變更原來設計方案，全數採用俄中自產零件，並要求在今年內選定供應廠商，中方認為如此會降低飛機的可靠性，項目開發進度也會嚴重延遲，原訂2023年首飛時程不可能達成。最新消息也指出，首架CR929原型機已在上海機場的中國商飛工廠開始組裝，但生產進度表卻尚未訂定，俄副總理又針對此案砲轟中方，表示可能退出合作項目，對CR929添加了更多不確定因素。

CR929合作案爆出俄方可能退出的消息後，外界關注大客機開發案是否因沒有合作夥伴而停擺，但多數人仍認為中國商飛公司仍會繼續進行開發案，最大可能性是重新尋找合作夥伴。（圖／新華社）

事已至此，雙方在CR929合作案的內部與外部僵局顯然難以解決，雙方在結束這項合作案的意向已漸趨於一致，終止合作案已勢在必行。而一旦結束，CR929變成C929時，中方開發的腳步是否會停？幾乎所有的業界人士都認為，案子停擺的可能性不高，中方如果找不到合作夥伴，應該就會自己獨立開發，其實也就等於是大一號的C919。當然最好有合作夥伴，與美國波音在現階段合作可能性不高，歐洲則是比較合適的對象。既然要首先向歐洲釋出市場魅力，一下就訂了292架的大手筆，背後若無巨大的力量推動，是很難會有這樣的大規模交易。

把大型客機合作對象由俄羅斯轉向歐洲，是西方國家樂見的轉變。一旦空巴綁定了中國龐大的市場，在與波音的競爭中將穩居優勢，此一巨大優勢將讓空巴穩坐冠軍寶座許多年。（圖／新華社）

把合作對象由俄羅斯轉向歐洲，是西方國家樂見的轉變。一旦空巴綁定了中國龐大的市場，在與波音的競爭中將穩居優勢，此一巨大優勢將讓空巴穩坐冠軍寶座許多年。空巴在天津設廠多年，中歐雙方的合作將比中俄合作更為順暢，未來持續推動《中歐投資協定》在歐洲議會通過，更是順理成章，中國在與美國的戰略競爭中總算能獲得一支真正的奧援。對全球來說，有歐洲在中美之間做為緩衝，也能避免激化矛盾，對全世界而言更是一項良性的發展。