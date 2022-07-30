疫情使得民眾紛紛遠距上班、上課，工作和私領域的界線逐漸模糊，居家時間變多，壓力卻更大，讓越來越多人追求更紓壓的生活模式。以水晶肥皂稱霸製皂產業逾半世紀的南僑集團會長陳飛龍，看見民眾對「療癒」的需求，善於捉住消費者心態的他，遂以更符合現代消費者喜好的元素，創新推出升級版的「親親香皂」，讓沐浴成為每天最令人期待的療癒身心時光。

被譽為「肥皂之子」的陳飛龍今年85歲，肌膚看上去比同齡者都還白嫩透亮得令人稱羨，向來只用肥皂洗澡的他，簡直能勝任親親香皂最具說服力的代言人。被問起做出一塊好肥皂的箇中學問，他滿臉熱忱地說：「我們做的肥皂每一個成分都經過研究，都有它的任務，不需要的東西全去除，需要的東西就做到極致。光是設備的價格，就是同業的3到4倍。」旗下擁有多間知名餐飲品牌、也是美食家的他更幽默比喻：「煮皂的鍋子、時間、工序，就像要煮出一鍋好吃的料理一樣很講究。」

製皂工藝精益求精

陳飛龍的細心讓他更擅長了解消費者的喜好，許多人說他「最懂得做女人的生意」其來有自。60年前的時代，做肥皂的人很多，但南僑在當時幾乎是唯一全心鑽研消費者每個需求和喜好來製作肥皂的品牌，陳飛龍笑著回憶：「50幾年前，我還把水晶肥皂切成800塊，然後去河邊給在河邊洗衣服的人試用。」當時婆婆媽媽們無不開心地搶著試用、討論，這不僅達到行銷宣傳的效果，她們的心得分享，也讓陳飛龍直接掌握了主要客群的需求偏好，堪稱製皂業市調行銷的先鋒。

對陳飛龍來說，做肥皂是一門要精益求精的工藝，他說：「我們不以大家已經很喜歡的水晶肥皂為滿足，工藝可以繼續去鑽研、追求，所以這麼多年我們沒有停止研究怎麼把肥皂做的更好、更受消費者歡迎，而我就是不願意做有化工成分的。」他秉持肥皂所有成分都要用天然的作為品牌「天條」，讓團隊費時長達2年研發，「甚至每一塊試用品都要用到只剩薄薄一片還得繼續試，看容不容易碎掉」，如此大費周章親自跟團隊一起測試各個細節，終於在今年孕育出這款新的「親親香皂」。

男女老少都埋單的療癒皂

「洗澡在現代人生活裡是很重要的事情」，陳飛龍更打趣地說：「現在跟我們小時候不一樣，小時候都是被大人逼著去洗澡，現在是自動自發想洗個澡，覺得很舒服。」尤其疫情帶來的各種壓力，他說，每個人在白天都會碰到很多傷腦筋的事，好好洗個澡就像聽了好聽的音樂、看了一本好書一樣，可以療癒和放鬆身心靈，他也接著強調一個根本前提：「但是一定要有好的品質才能帶出這個感覺。」

「親親香皂」除了添加迎合消費者普遍認為好處多多的益生箘，還特意不加香料，這也是陳飛龍擅於觀察的細膩巧思，他解釋道：「加香料不見得每個人都喜歡。可能有人不要有香皂的香味，洗澡後想自己打扮，或許挑好擦哪款乳液才是他（她）要的香味，所以不要讓洗澡的味道去干擾他（她）喜歡的香味。」因此無論是大人、小孩、男生或女生都適合。

好口碑帶起回購率

近期，邀請韋汝做代言人拍攝的吸睛廣告，以與沐浴乳截然不同的自然舒適感帶出亮點，許多人好評大讚使用後洗淨卻不乾澀，讓肌膚滑嫩並不黏膩，交出回購率高的亮眼成績。對此，陳飛龍感性地說：「我們有很多客人從台中、從苗栗開車來台北找親親香皂，如果他們回去洗了不滿意的話，我良心會過意不去，更不要說我們幾十年的招牌，所以一定要做到好。」不難看出在陳飛龍心中，一塊香皂乘載了多少份他不願辜負的期待。

展望未來，陳飛龍傾聽到越來越多人更多期待及需求，他預計陸續開發拓展洗髮、寵物洗滌及嬰兒洗潔類別的商品，而這位被稱為最會洞悉消費者喜好的「市調行銷界始祖」及「肥皂之子」，勢必將會不負眾望，帶來令人滿足又安心的產品。