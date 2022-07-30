近日全台豔陽高照，有屏東的民眾在當地許多地方發現高爾宣蹤跡，而高爾宣在當地對於過去尋求合照的民眾，都給予熱情回應，高爾宣表示，自己非常喜歡屏東，屏東是自己放鬆度假的首選地方，而且屏東的鄉親朋友們都非常熱情，人情味比太陽還熱，歡迎大家在屏東看到他，都可以跟他打個招呼。
高爾宣提到，很喜歡國境之南的陽光，還有多一度的人情味，屏東鄉親的熱情與活力，也會讓他稍稍放下創作的壓力，尤其這兩年因為疫情關係，大家不能出國渡假，他自己本身就會往南跑，在屏東找尋創作靈感跟放鬆心情，所以只要聽到在屏東的拍攝，他都會全力配合。
暑假來臨，屏東也有許多應景活動，宅在家許久的學子們，可以出來曬曬太陽解解悶。屏東從7／30-9／4開始為期一個半月的「屏東fun暑假夏日狂歡祭」活動，將帶來5場演唱會、17組遊樂設施、42場次劇團表演，高爾宣8／20也會在夏日狂歡祭登台演出，帶來耳目一新的創作曲，粉絲們別忘了來大鵬灣現場，欣賞精彩的演出。
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