1895年日軍攻臺，臺灣民主國大總統唐景崧棄官逃回大陸，臨走之前他來到巍峨輝煌的臺北府天后宮，將大媽帶走，留二媽繼續庇祐臺灣人民，1913年，日本第五任駐臺總督佐久間馬太，將臺北府天后宮拆除，改建「兒玉總督後藤民政長官紀念館」以及新公園，二媽被日人棄置於台北廳儲藏室。數年後，三芝鄉黃見龍至台北廳參加區長會議，冥冥之中似受感召，走入後方儲藏室，好奇掀開布幔，見一金面媽祖神像，經詢問得知為臺北府天后宮金面二媽，黃見龍向日本管理人員請求迎接神像至三芝供奉，立即獲准。

金面媽祖便這樣來到了三芝，初期供奉於信眾林甘娘處，1919年，三芝福成宮建成，正式恭迎金面媽祖入廟鎮宮，庇祐三芝迄今。

福成宮建廟103年，比起台灣許多廟宇，歷史不算悠久，但卻因金面二媽與臺灣史上的重要事件產生關聯，是其特殊之處！

樂風於2007年媽祖文化祭時得知小基隆福成宮這段故事，便趁空造訪聖廟，廟裡的劉先生十分熱心的介紹金面媽祖的由來。

目前金面媽祖在一樓，二樓則為泥塑的鎮殿媽，其他神明還有福德正神、城隍爺、五穀大帝、註生娘娘等等。廟裡還有福成宮歷次參加媽祖文化節的照片，裡面有張石橋照片，橋的一端有對抱鼓石，經詢問廟方說是當初臺北府天后宮遺物，目前位於臺北賓館。

福成宮曾於民國2001年重修，將原先黃龜理大師1936年之木雕作品拆下放置於會議室，廟方熱心的引領我入內觀看，也讓我大開眼界。

臺北市於2004年開辦北臺灣媽祖文化節後，年年邀請福成宮金面媽祖回鑾，去年回鑾之時，更是風雨來朝，當北臺灣眾宮廟之媽祖駐蹕於二二八公園後，韋帕颱風隨即來到，我和劉先生談起此事，他仍對這一神奇現象記憶深刻，都說媽祖繞境風雨來朝，眾媽祖聚會，連颱風都來了，不曉得各位讀者以為如何呢？

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。