亞馬遜公司（Amazon）和埃克森美孚公司（ExxonMobil）等企業發布財報利多，激勵美股今天第3天上漲，週線收紅。

道瓊工業指數終場上漲315.50點，或0.97%，收在32845.13點。

標準普爾500指數上漲57.86點，或1.42%，收在4130.29點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲228.10點，或1.88%，收在12390.69點。

費城半導體指數上漲22.634點，或0.77%，收在2967.136點。（譯者：徐睿承）1110730