亞馬遜公司（Amazon）和埃克森美孚公司（ExxonMobil）等企業發布財報利多，激勵美股今天第3天上漲，週線收紅。
道瓊工業指數終場上漲315.50點，或0.97%，收在32845.13點。
標準普爾500指數上漲57.86點，或1.42%，收在4130.29點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲228.10點，或1.88%，收在12390.69點。
費城半導體指數上漲22.634點，或0.77%，收在2967.136點。（譯者：徐睿承）1110730
亞馬遜公司（Amazon）和埃克森美孚公司（ExxonMobil）等企業發布財報利多，激勵美股今天第3天上漲，週線收紅。
道瓊工業指數終場上漲315.50點，或0.97%，收在32845.13點。
標準普爾500指數上漲57.86點，或1.42%，收在4130.29點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲228.10點，或1.88%，收在12390.69點。
費城半導體指數上漲22.634點，或0.77%，收在2967.136點。（譯者：徐睿承）1110730
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