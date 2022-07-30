2022年台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、台北市副市長黃珊珊三腳督出現變化，前民進黨台南縣長蘇煥智、主打蔡英文論文門的律師童文薰，也宣布參選。台灣民意基金會董事長游盈隆今(30日)分析表示，蘇煥智只要拿走5萬票，就會威脅到陳時中。

游盈隆接受香港媒體《中評社》專訪時表示，藍綠基本盤大概都在3成左右，黃珊珊若宣布參選後，選情會更緊繃。現在又出現蘇煥智參選，更為這場選戰投下一顆超級變數，會讓這場選戰更充滿張力、更有意義，最大的受益者就是台北市的選民。

游盈隆分析指出，現在選情非常緊繃，蘇煥智將對選局帶來變數，蘇煥智可能會影響綠營選票，他不需要拿太多選票，就會讓選戰出現微妙變化，一方面會讓其他參選人更正經、更負責任地提出政見，面對這場選戰，另一方面只要蘇煥智拿走5萬票就會改變戰局、威脅到陳時中。

游盈隆認為，陳時中、蔣萬安兩人對台北市的願景都很空泛。蘇煥智的出現，恐怕會讓兩大黨參選人不敢再打馬虎眼、打哈哈講五四三。

游盈隆更指出，2022台北市長選舉，是民進黨贏得選戰的空前機會，但民進黨桃園市長參選人林智堅爭議不斷擴散，會造成民進黨支持者不見得會投給民進黨參選人，蘇煥智可能拿到民進黨傳統支持者與中性選民的選票，不過，蘇煥智面對的會是非常艱困的選戰。