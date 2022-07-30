立法委員陳椒華日前邀集公路總局、墾丁國家公園管理處、學者與環保團體來到墾丁香蕉灣路段進行現勘，研商陸蟹物種保育對策。針對現今陸蟹族群僅剩約1成，若現有棲地再被破壞、道路施作再不改善，珍貴生態環境將不復見，她呼籲台26線香蕉灣路段高架化，並由環團代表遞出陳情書，希望能讓陸蟹「自由行」。

公路總局楓港工務段表示，針對台26線香蕉灣段改線及高架化建議，7月已進行綜合可行性評估，並委託專家學者進行陸蟹棲地保育與評估的研究計畫，未來將透過籌備會收納各方意見，讓生態保護與公路施工齊頭並進。

台26線通稱屏鵝公路或佳鵝公路，是去恆春和墾丁的必經道路，起點由屏東縣枋山鄉楓港開始，終點是台東縣達仁鄉安朔，蜿蜒於國境之南的恆春半島上，規劃全長93.5公里，目前通車路段為67.49公里；墾丁陸蟹的棲息地則位於香蕉灣至砂島路段，被台26線貫穿而過。

陸蟹學者劉烘昌提出一份研究報告「台26線香蕉灣至砂島地區陸蟹路殺及遷徙行為研究」指出，全年有逾3315隻動物、超過50種以上不同物種在此路段被往來車輛「路殺」（Road Killing），其中有3210隻是陸蟹，佔路殺數量的96.84%，且有45%路殺的個體是抱卵母蟹。遺憾的是，該路段還是國家公園的「生態保護區」。

除了「人蟹爭地」，「黃狂蟻」更會噴出強蟻酸造成陸蟹眼盲，導致無法覓食而活活餓死。(圖／張進安攝、翻攝畫面)

劉烘昌說，香蕉灣至砂島路段有完整海岸林，是陸蟹生態相當豐富地區，繁殖季時，陸蟹都必須過馬路降海釋幼，但因為台26線公路存在，每年都會發生大量路殺狀況。研究過程中驚訝發現，就連全台灣成熟個體恐怕不到100隻的保育類甲殼動物椰子蟹，竟然在此路段出現高達24隻路殺。

綜合多位學者與環保人士長期觀察研究，陸蟹棲地面臨的重大危機，主要原因是道路貫穿棲地，導致棲地切割零碎，造成直接路殺與二次路殺（意指其他生物被路殺生物散發的味道吸引，因而駐足蠶食、分解，造成被路殺的命運），讓棲地內50種物種族群繁衍受阻。

其次，現代化道路系統設計強調優異的排水系統，以保障用路安全，但此舉卻恰恰是改變熱帶雨林水文條件的元兇。原本豐沛的降雨滲透到地下，可以保持棲地維持高濕度的環境特色，然而快速排水的設計，卻讓棲地重要的地下水快速流失，水文條件也變成乾燥狀態，直接衝擊生存在海岸原始林的全部物種。

屏東縣環境保護聯盟常務理事洪輝祥表示，除了道路規劃不當，成了陸蟹殺手之外，棲地經營管理不當也造成陸蟹族群量大幅降低，希望墾丁國家公園管理處協助減少轄內民宿開發、農藥與除草劑濫用，藉此延緩海岸林衰敗，還給陸蟹更多的生存空間。

為了減少陸蟹被路殺，墾管處及台東市綠島近年除了採取封路護蟹，也打造陸蟹生態廊道，但相關措施仍緩不濟急。(圖／報系資料照)

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