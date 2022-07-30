台中市27日下午驚傳街頭隨機砍殺案！在台中市中區某家耳鼻喉科診所擔任醫師助理的鍾姓男子，走出診所外送完病患，推門返回診所時，一名站在騎樓的許姓男子，突然持美工刀趁鍾男轉身不注意之際，猛然向他頭部猛畫一刀，造鍾男臉部遭劃傷當場血流如注，鍾男被突如其來的攻擊，摀著傷口衝入診所內，白袍當場沾滿鮮血，診所員工立刻協助報警，警方趕抵現場逮捕許男，發現他精神狀況不穩還喊著要「反攻大陸」，依殺人未遂罪移送，聲請羈押獲准。

台中隨機砍人！好心藥師遭遊民割臉 民眾怒： 前一天才送他食物。(記者爆料網提供)

台中隨機砍人！好心藥師遭遊民割臉 民眾怒： 前一天才送他食物。(記者爆料網提供)

警方調查，27日14時43分獲報於中區平等街一處民宅，有人持尖銳物品傷人情事，警方獲報立即趕赴現場，經查為64歲許姓男子民，持尖刀劃傷鍾姓醫師助理，造成鍾民臉部遭劃傷流血，立刻將鍾民送醫救治，無生命危險。

員警在現場立即依現行犯逮捕許南，經初步調查，許嫌為遊民，犯案後口中喃喃自語、疑有精神狀態不佳問題，其行為涉不確定之殺人故意，有再犯之虞，顯有再次犯案之高度風險，警方依殺人未遂罪嫌將犯嫌移送偵辦，聲請羈押獲准並建請地檢強制就醫。

警方呼籲，民眾切勿以身試法，警方秉持勿枉勿縱、貫徹維護治安的決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法份子繩之以法，拒絕暴力情事，以維護市民生活環境。