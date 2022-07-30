一名越南網友分享一張照片說，來自越南的嗨！只見一位穿著黑色洋裝的女子在騎機車的過程中，竟然呈現出半蹲的姿勢，露出燦爛的微笑，而機車坐墊上竟有一個「姊夫」，讓人遐想無限。而荒謬的畫面也引起網友熱烈討論，不少人驚呼這是真正的速度與激情，年輕人太懂玩了。

一名越南網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文分享照片，一位穿著黑色連衣裙的女子開心地騎著機車，但仔細一看卻發現，女子身上穿的黑裙，在屁股的部分竟然挖空一個洞，導致她站起來的時候，露出白花花的屁股，令人驚訝的是，機車坐墊上還安裝著一個巨大的「姊夫」，讓人看了臉紅心跳。

女子騎車露出燦爛笑容，仔細一看，機車坐墊上卻有一個「姊夫」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

而這張照片在網上不斷轉貼，吸引了近4千人狂讚，不少人驚呼晚上這樣騎車也太刺激了吧！越南妹子好懂玩。「這個好刺激，路上顛簸，那感受度會很驚人」、「第一次看到騎機車這麼開心」、「這是開心騎乘還是姊夫的追殺」、「真正的速度與激情」、「速度與激情11」、「現在的年輕人真懂享受生活」。

不過，也有許多人質疑這樣亂放「姊夫」有點太危險了，甚至有人質疑會不會姊夫其實是後製上去的，因為若是真的在路上這樣騎車，那就太扯了。