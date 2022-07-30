民進黨桃園市長參選人林智堅遭控論文抄襲，他日前在聲明中提及在台大的信箱遭刪除，導致部分論文資料遺失。台大計中昨(29日)回應，校友信箱服務終身保留，但畢業後系統轉換，已通知學生自行備份，計中不負保管責任。對此不少網友也紛紛表達看法，有網友認為「論文只存放在學校的信箱中？這傢伙也太不用心了」、「看這新聞都快笑死了，你寫論文關信箱有什麼關係」。

台大計算機中心昨表示，畢業校友的信箱可終身使用，主要保留「email address」，避免與同學或母校聯絡中斷。台大自2018年5月起進行郵件系統轉換，已通知畢業校友自行備份個人信件，計中不負保管責任。

台大回應曝光後，引發網友在《Yahoo新聞》相關報導熱烈討論，已有超過1200則留言，不少人認為「其實你的信箱根本沒信吧」、「誰的論文會只備份一份？而且還放在信箱？」「出大絕啊，資料封存30年」、「反正總結林所有說的話那就是都是別人的錯，我就是沒抄，怎樣」、「論文證據拿出來比較實際」、「什麼！想用金蟬脫殼」。