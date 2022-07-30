自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，先前拍謎片《華根初上》引發不少話題，不過近日傳出轉換跑道當起「大樓保全」，他表示還是需要一份踏實工作支撐生活，不過這次才撐了6天，就直接宣布不幹保全了，並透露「全新身分」，再次引發網友熱議。

鄧佳華去年自爆在「日月光集團」工作，但考試沒過只好離職，後來轉往連千毅旗下工作，還簽了3年經紀約，未料卻以要脫離「舒適圈」揚言離職，氣得連千毅喊告求償，接著轉戰當AV男優拍攝《華根初上》，原以為他會繼續當男優，沒想到卻表示找到新工作「大樓保全」，接著曬出穿著保全制服的自拍照，強調是負責任的男人，也需要踏實工作支撐生活，至於「AV夢想會繼續前進」，間接否認退出AV界。

謝謝女老闆給我這份工作 讓我有這個機會可以好好地賺錢 充實自己 #夢幻爆蛋糕 由鄧佳華發佈於 2022年7月29日 星期五

未料才撐6天，鄧佳華在臉書開直播表示：「保全太無聊，所以不做了」，接著又透露「全新身分」，就是改做餐飲業，工作地點及內容則是在公館商圈影城門口賣雞蛋糕，只見他換上與自己風格不合的可愛圍裙，接著表示：「謝謝女老闆給我這份工作，讓我有這個機會可以好好地賺錢，充實自己」，更強調這份工作一定會做的長久。

我有跟美女老闆說會做長久 這是非常充實的工作 #夢幻爆蛋糕 由鄧佳華發佈於 2022年7月29日 星期五

不過多數網友相當看衰他，紛紛留言：「這次能撐幾天」、「原來想明天去買的，現在不想了」、「一年換365個工作」、「保全做好好的..又三分鐘熱度了喔」、「什麼時候才要認真工作，到底要不要改頭換面」、「真佩服那個老闆娘的勇氣，相信很快就會後悔了」、「店家要有心理準備 再過不久可能就要收掉了」。