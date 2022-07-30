台中市潭子區24日發生一起滷味攤曾姓老闆遭槍殺身亡的案件，警方搜索山區5天後，昨(29日)傍晚在太平山區一處樹林，聞到屍臭味後發現一具男性大體，旁邊還有一把槍，根據衣著外觀研判是涉嫌行兇的林嫌，而昨天也正巧是濃膩7月鬼門開第一天，又是曾姓死者頭七前一天，冥冥中似乎有著靈異的巧合。

根據警方調查，41歲林姓犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛才犯案，但曾姓男子家屬則認為，曾男已有論及婚嫁的女友，懷疑是誤殺。林嫌犯案後棄車逃往太平山區，警方全力追緝，昨天下午找到一句初步判斷是林嫌的屍體。

台中滷味攤槍擊案警方大規模搜山5天追緝凶嫌，最後尋獲腐爛遺體。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

太平分局局長葉志誠表示，警方在駁坎下方發現一具男性大體，衣著跟鞋子跟當天作案的嫌犯相似，也在屍體旁發現一把槍枝，先前這條路徑已搜索過，但沒有找到，因今天飄出味道，員警下切到陡峭的駁坎下方，才找到大體，至於大體是否有槍傷等，仍待檢察官相驗後釐清。

據了解，昨天下午5點左右發現大體時，已呈現水腫、飄出味道等狀態，但因外觀仍可辨識，初步研判是林嫌，因地勢陡峭，昨天晚上10點20左右，大體由救難特搜隊搬運出樹林，至於林嫌是自戕、跌落或服藥仍有待鑑識及調查。

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