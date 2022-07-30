民眾黨新竹市長參選人高虹安的留言，按讚數勝過其他政治人物，成該篇文中的「政壇人氣王」。（圖／翻攝自林哲瑄臉書）

中職富邦悍將外野手林哲瑄23日在新竹棒球場撲接，導致左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，將開刀治療免戰8個月。林昨日（29）發文，坦言這幾天一直沒辦法安穩的睡覺，心情相當難過。此文湧入逾7.5萬人按讚、大批政治人物留言關切；其中民眾黨新竹市長參選人高虹安留言衝破2000個讚，人氣輾壓其他政壇人士，不少網友則大喊「拜託要當選」。

林哲瑄昨日在臉書發文表示，這幾天一直沒辦法安穩的睡覺，因為只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當的難過。從來沒想過受傷開刀這件事會發生在自己的身上，既然發生了，就要去面對，希望他的傷勢可以喚起大家對於球場安全的重視。他想再次強調球場安全的重要，也希望未來各級單位都應該好好的重視，保障球員有個健全的職場環境。

此文發出後迅速湧入超過7.5萬人按讚、逾6400則留言與破2000次分享，迴響極為熱烈。大批政治人物也湧入留言，其中國民黨官方粉專留言獲850個讚與200個怒、中廣董事長趙上康留言獲1400個讚、國民黨台北市長參選人講萬安留言獲1000個讚、民眾黨台北市議員參選人「學姐」黃瀞瑩獲387個讚。

值得注意的是，高虹安留言「哲瑄加油！期待你帥氣回歸！祝福早日康復」，獲得破2000個讚，成為該篇文的政壇人氣王。不少網友在高留言下回覆：「拜託要當選」、「高虹安，拜託妳一定要當選」、「委員請一定在上任新竹市長後查這方面的帳目」、「只能靠高委員當市長了」、「林哲瑄就像我們第二個兒子，看到他受傷真的忍不住哭了，拜託妳一定要選上市長」。