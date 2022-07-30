網紅張香香早年從無名小站票選十大正妹走紅，憑著E級上圍和敢脫敢秀的性格擄獲一票粉絲，更被封為乳溝女神。近來她將戰場拉到IG，常不吝分享辣照，近日她曬出自己穿泳衣照片，泳衣剪裁全是洞，側面看過去完全顯露出她水滴型的傲人上圍，讓粉絲看了直言：「不行了」。

張香香近年積極經營IG，擁有近70萬粉絲，今年5月發生大地震，之後她在IG分享自己的性感睡衣，僅用一塊布擋住上半身，好身材和南半球全都露，她回應說：「醒來才發現有大地震，我整個睡歪沒感覺」，引來網友暴動。

張香香穿開洞泳衣。（圖／翻攝自m40925 IG）

據知，張香香過去其實曾在桃園飲料店打工，因外型太過出色亮麗性感，被封為桃園之花，引來不少男網友爭相上門買飲料看美女，但走紅後她也曾無辜捲入是非，先前羅志祥後宮事件，她便被點名跟後宮名單有關，讓張香香罕見動怒說：「在這邊認真澄清，我不是豬女郎，真的不要鬧了，如果因為不實的報導留言攻擊，將存證提告。」

近日張香香到飯店度假，並曬出最新戰袍，可見她開洞白色比基尼上身，下半身只穿了雙球鞋，胸口部位更是只有幾條線支撐住，好身材呼之欲出，她還在飯店走廊拍了多張作勢喝可樂的照片，嘴唇半開更顯性感，引來網友留言：「好性感喔」、「是可以在走廊穿這樣的嗎」、「這樣在走廊上合理嗎」、「這樣在走廊上合理嗎」。