亞塞拜然申請加入D-8經濟合作暨發展組織，伊朗外長阿布杜拉希安(Hossein Amir-Abdollahian)表達了德黑蘭明確支持的立場。

綜合《歐亞評論》(Eurasia Review)與《阿布哈茲網絡通訊社》（ANNA New）報導，阿布杜拉希安於孟加拉舉行的第20屆D-8峰會中表示，「擴大 D-8 和增加新成員國可以作為實現組織目標的一環。」而土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也說，「我們歡迎友好的鄰國亞塞拜然申願加入D-8。」先前土耳其已經宣布，亞賽拜然加入D-8經濟合作暨發展組織的計劃。根據土耳其部長的說法，伊斯蘭八國目前需要繼續加強和擴大。

Attended the @D8org Council of Ministers Meeting in Dhaka via VTC.



Our common goal should be to reach $500 billion in trade between D-8 countries by 2030.



We support the enlargement of the D-8 with the participation of Azerbaijan. pic.twitter.com/8Px5epmMuA — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 27, 2022

亞塞拜然的主要外交政策夥伴包括：土耳其、俄羅斯、伊朗，美國和歐盟國家。而它本身也是伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）和突厥國家組織（Organization of Turkic States）的成員。

D-8又稱伊斯蘭八國，是一個國際組織，旨在發展孟加拉、埃及、印尼、伊朗、馬來西亞、奈及利亞、巴基斯坦和土耳其之間的合作。最初的想法源自於1996年11月伊斯坦堡發展合作會議上，而團結伊斯蘭國家的想法則來自於時任土耳其總理艾巴肯（Necmettin Erbakan），所領導的土耳其福利黨（Refah Partisi, RP）中計劃的一部分。D-8後於1997年6月15日於伊斯坦堡正式成立。

D-8又稱伊斯蘭八國，是一個國際組織，旨在發展孟加拉、埃及、印尼、伊朗、馬來西亞、奈及利亞、巴基斯坦和土耳其之間的合作。（示意圖/Shutter Stock）

2006年於峇里島上舉行的D-8會議上，參與國公同簽署了經貿協定，除了孟加拉外，該集團的所有成員都成為參與者，並將逐步減少彼此間的關稅壁壘。後於2017年，在伊斯坦堡舉行的D-8第9次峰會中，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）提出了各國之間改用本國貨幣結算，並將該組織成員國數量擴大到20個的想法。在艾爾段提出建議後，D-8與沙烏地阿拉伯的「伊斯蘭開發銀行」（Islamic Development Bank, IsDB）共同簽署了備忘錄。