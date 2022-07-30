臉書網友留言。（圖／翻攝自許介鱗臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷「論文門」風暴，相關爭議持續延燒。台大首任社科院長許介鱗昨日（29）公開聲明，期盼各位教授們拿出學術良知、秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理，「台灣大學社會科學院，絕不能與當權派妥協」。此文引熱議，大批網友表示震驚、憤怒與感慨。

許介鱗昨日（29）晚間11時23分在臉書發文表示，他是台大第一任社科院長，已退休23年，但見到台大社科院內出現抄襲論文事件，深感遺憾 。為捍衛社科院的名譽，期盼各位教授們拿出學術良知，同時秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理之。

許介鱗指出，記得當年在他院長任內，把三民主義研究所改名為國家發展研究所，期盼將成為培育為國英才之中心。許強調，台大人絕不能遺忘傅斯年的精神，學界不容許被政治汙衊，因為學者是良心工作者，也是扮演監督政府，絕不能隨便當了廉價的御用學者；許更喊話，「台灣大學社會科學院，絕不能與當權派妥協」。

此文發出後迴響熱烈，網友湧入許介鱗臉書及《中時新聞網》留言：「哇，竟然驚動許介鱗老師出來講話！」「許老師感謝您對台灣學術的貢獻與捍衛，後學向您致敬」、「許教授您的言論發人深省，由衷敬佩。有如千年暗室，一盞明燈」、「千夫諾諾不如一士諤諤！讚！」「說得真好，憑什麼政治人物就可以洗學歷，然後掌握權利資源，政績卻都是包裝出來的」、「政治權勢讓人迷戀，現在許多教授都是廉價的御用教授」。