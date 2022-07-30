家屬求助尋8旬失智翁，龜山警尋獲時他正逆向騎車。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

家屬求助尋8旬失智翁，龜山警尋獲時他正逆向騎車。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

家屬求助尋8旬失智翁，龜山警尋獲時他正逆向騎車。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

82歲章姓老翁昨上午趁家人不注意自行騎乘機車出門，但因老翁年事已高且患有輕微失智症，加上天氣炎熱，女兒深怕老翁在路上發生意外或中暑，急得報警，龜山警分局大華派出所了解案情後，立即調閱附近監視器、車牌辨識系統及調派線上警網擴大尋人，終於在離住家4公里外之文桃路附近找到逆向騎車的老翁，家屬對於警方能在極短時間內迅速尋獲親人深表感謝。

龜山分局大華派出所警員蔡文豪、戴翊玹，昨上午9時許接獲民眾至所內報案稱其章姓父親上午竟偷偷騎乘家中機車出門，章女表示，老翁居住於林口長庚醫院附近，因患有失智症平時都由她在家中親自照顧，今天上午做完家事後竟發現老翁及家中機車均不見了，才聯想到老翁可能自行騎車出門，在住家附近遍尋不著老翁蹤影，深怕老翁會在路上與人發生交通事故，情急之下才到派出所請求協助。

警方立即從老翁住家開始沿線調閱監視器並輔以車牌辨識系統，所幸在30分鐘內就在文桃路附近看到老翁逆向行駛在道路上，員警見狀連忙將其攔下並引導至路旁，詢問老翁表示只是想出門兜兜風，讓員警哭笑不得，並告知老翁福大命大才沒有發生意外，員警立即將老翁帶回派出所並通知家屬接回，家屬表示很感謝警方積極尋人，能在短時間內尋獲家人，才始未釀成不可挽回之意外。

大華派出所所長鄒安晴表示，近日天氣炎熱常有長輩外出中暑暈倒之情形發生，提醒民眾要多關心家中長輩，外出要多補充水分，注意其身體狀況；另如有易發生走失情況的長輩，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，或向管轄警察局、分局申請自願捺印「指紋建檔」，利用指紋終身不變的特性，迅速辨識走失者身分，以便通知家屬領回，減少家屬不安，維護長輩安全。