炎夏開冷氣解暑，但不少民眾收到帳單的瞬間超崩潰。一名女網友分享，她平常在家也不會刻意省電，基本上只要想吹冷氣就會吹，沒想到這個月竟然收到了0元帳單，因為節電獎勵直接扣抵掉所以的電費，讓不少網友看呆直喊扯。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社》上分享自家的電費帳單，繳費期限為8月23日，但應繳金額竟然顯示為0元，往下看則可見，原PO這期帳單的用電度數竟然只有40度，而流動電費為360.2元，扣除節電獎勵360.2元，最後一毛錢都不用繳。

女網有冷氣照開，卻不用繳電費。（圖／翻攝自爆廢公社）

不少人看到原PO用電度數覺得很離譜，這樣熱的天氣沒開冷氣不會熱死嗎？「2天的電費就超過這個價格了」、「1天3度電，生活毫無品質，但我還是謝謝你，我才能毫無顧忌地的開冷氣」、「太扯了吧」、「感覺好熱喔」、「恭喜台電浪費了印紙的錢」、「好扯，到底怎麼省的」。

面對網友們的問題，原PO則回應說，她其實沒有刻意要省錢，甚至只要有在家的時間，都會開冷氣吹，只是剛好這段時間在家的日子比較少，因此本來就有預料到電費會比較便宜，但沒想到會因為所謂的「節電獎勵」，而拿到0元帳單。

而所謂的節電獎勵，其實是台電為了鼓勵民眾省電而規劃的，只要上網申請，符合資格的人電費用量比去年同期還低，每節省一度就可以獲得0.6元的獎勵，而獎勵金額會直接在帳單內扣除，所以才會有0元帳單的出現。