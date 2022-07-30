大陸觀察者網30日報導，中國常駐聯合國代表團網站當地時間29日消息，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在安理會烏克蘭問題公開會發言指出，個別國家在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國。

耿爽表示，今年2月烏克蘭危機爆發以來，中方始終本著客觀公正態度，從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，站在和平一邊，站在人道一邊，呼籲停火止戰，推動局勢降溫，積極勸和促談，施以人道援手。中方先後提出緩解烏克蘭人道危機的六點倡議和國際糧食安全合作倡議，已向烏克蘭提供2批共1500萬元人民幣人道主義援助，近期還將追加2000萬元人民幣緊急人道主義物資援助。中方以負責任的方式為降低危機的外溢影響、緩解危機對全球產業鏈供應鏈的衝擊作出努力，並將繼續為穩定國際貿易和世界經濟秩序發揮積極和建設性作用。

耿爽強調，近期已在安理會內多次闡明中方立場，這裡強調三點：

第一，烏克蘭危機表明，各國安全不可分割，只有重視別人的安全，維護大家的安全，才能真正實現自己的安全。

第二，烏克蘭危機表明，世界百年未有之大變局正加速演進，在戰爭和疫情交織衝擊下，這個世界面臨越來越多的不穩定性和不確定性。在充滿變化和挑戰的時代，沒有哪個國家能夠獨自應對，也沒有哪個國家能夠獨善其身。

第三，烏克蘭危機表明，只有恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，才能享有和平與發展，任何悖離只會帶來衝突與不安。作為當今國際秩序的法律基石，《聯合國憲章》的作用不可替代，地位不可撼動。遵守憲章宗旨和原則應當一以貫之，言行合一，不能說一套做一套，更不能採用雙重標準，搞選擇性適用。

耿爽稱，個別國家在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國主權，甚至蓄意在台海製造緊張局勢，這是對憲章宗旨和原則的褻瀆和侵害。中方一貫尊重他國主權，當然也希望自身主權得到他國尊重。中方維護國家主權的意志堅定不移、堅如磐石，任何人都不要低估14億多中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。希望有關國家看清楚這一點，不要玩火自焚。