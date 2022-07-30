北部一名天真人妻，經常在家中經常聽到怪聲，但始終找不到音源，因此連續3次請隔壁鄰居阿明到家中查看，但兩人聊天，人妻問阿明是否有推薦的韓劇，阿明給了人妻一個關鍵字後，人妻一查竟是色情網站，她還傻問是否真的?阿明卻回她「看A片身體好，你知道A片要上字幕嗎？」，人妻事後發現不明噪音來自阿明家中，半年後突然提告性騷擾並求償8萬，法院認為人妻供詞不一，無法提出佐證，判決人妻敗訴。

根據判決書，該名人妻與一名字幕師阿明為鄰居，民國109年3月間某日21時許，因人妻家中出現噪音，於是請阿明至家中查看音源，人妻問阿明要喝咖啡或茶，阿明回稱「我的尿很白」，接著又向人妻推薦韓劇網站，人妻好奇用關鍵字搜尋網站後，竟出現色情網站，於是向阿明確認，阿明竟回稱「看A片身體好」、「我也偶爾看A片」，人妻稱「可是我不看」後，阿明仍多次叫人妻看。

事隔3日，人妻家中廚房又出現噪音，於是又請阿明至家中查看音源，阿明提及過去工作就是負責上字幕，還對人妻說「你知道A片要上字幕嗎」，人妻回稱不知道後，又說了多次「A片有字幕，A片對身體好」。

隔月，人妻請阿明到家中查看噪音音源，兩人聊天時，人妻提到自己身體不好，但阿明仍圍繞在A片話題，還說自己稱僅吃1顆攝護腺藥就能勃起、流精液，並稱看A片時常DIY，DIY對身體很好。人妻還天真問：「你太太呢？」，阿明回稱對自己前妻及女友皆沒興趣。同一天，人妻發現家中廚房噪音就是源於阿明家中，才察覺遭他性騷擾。

人妻認為原來阿明利用此方式進行性騷，深覺身心痛苦、異常恐懼，因此對阿明提告並求償8萬元。

但阿明辯稱，人妻多次主動邀請他到家中尋找噪音來源，並主動搭話聊天，自己未曾說過「我的尿很白」、「看A片對身體好」、「只吃1顆攝護腺藥也能勃起流精液」等言詞，人妻描述與事實不符，而且阿明解釋，若他有言語騷擾，人妻豈會2次、第3次邀請他到家中聊天，且為何過了近半年才提出指控，又依常識，服用攝護腺的藥不會流精、勃起，因此不同意人妻控訴。

但法官調查，人妻表示阿明用LINE繼續跟她說攝護腺的話題，但事後辯稱把訊息隱藏了，不曉得還能不能還原?但警方檢視後，並未看到性騷擾的言詞，只有討論尋找音源之事，事後又證稱阿明都是現場當面跟她說，沒有用LINE，兩者前後供詞不一。