蕭淑慎昨(29日)受訪時透露罹患「十二指腸癌」，並動了手術切除1/3的十二指腸、胃等器官，沒想到術後2年多，癌細胞轉移到肝臟，目前正服用標靶藥物進行治療，對此，她也在臉書報平安表示：「我很好，沒事，繼續我的快樂人生」，態度可以說是相當樂觀。

蕭淑慎罹患罕見癌症「十二指腸癌」，並發現體內有8.5公分的惡性腫瘤，在2020年動了大手術切除了1/3的十二指腸、胃，胰臟頭、膽跟膽管也全切除，沒想到術後2年多，竟在今年5月追蹤時，發現癌細胞轉移到肝臟，目前正服用標靶藥物進行治療，她表示由於吃藥會變很醜，如果要上鏡頭還是會偷偷停藥幾天。

我很好 沒事 繼續吃藥 繼續漂亮 繼續爽快 繼續我的快樂人生 以後 如果覺得我變胖 那其實不是胖 是可愛到膨脹 吃藥就是會水腫 我也沒辦法 總不能不吃 是想逼死誰 哈 人生沒啥過不去 我最喜歡自己如此樂觀 有空多學學 不要整天嘴臭當酸民 是說吼 我也沒在鳥酸民 哈哈哈 - 工作聯繫：梁軒安 Eagle-軒爺 雄鷹娛樂 Tiptop Genius 由蕭淑慎KittyHsiao 發佈於 2022年7月28日 星期四

對於癌細胞轉移到肝臟，蕭淑慎在臉書報平安，她樂觀表示：「我很好，沒事，繼續吃藥，繼續漂亮，繼續爽快，繼續我的快樂人生，以後如果覺得我變胖，那其實不是胖，是可愛到膨脹」，強調吃藥就是會水腫，但總不能不吃，更坦言最喜歡自己如此樂觀，畢竟人生沒啥過不去，還不忘嘲諷網友：「不要整天嘴臭當酸民，是說吼，我也沒在鳥酸民 」。

蕭淑慎表示演出《斯卡羅》後發現罹患癌症，當時並未向劇組透露病況，仍舊硬著頭皮撐住身子演出，她表示不在意於劇中扮醜演出，比較害怕的是身體狀況會影響演出，尤其吃藥後就無法讓自己在鏡頭前維持最好的模樣。