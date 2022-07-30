有「最帥展昭」封號的62歲何家勁過去和高金素梅有一段情，還傳聞兩人有「60歲之約」，若到了該年紀男未婚女未嫁就在一起，但已被高金素梅親自打過槍，澄清是玩笑話。多年過去，兩人的感情發展也備受矚目，近日天氣熱，何家勁曬出和兩個小女孩戲水照片，有人問：「誰家小美女啊？」，何家勁僅回一個開心拍手的符號，疑似默認當爸生女。

何家勁曬和孩子合影，疑似認了當爸。（圖／翻攝自何家勁kennyho微博）

何家勁和高金素梅當年合拍《不了情》、《緣》擦出火花，兩人當年愛得轟轟烈烈，但最後仍分手，傳聞兩人有「60歲之約」，然而兩年前何家勁過60歲時什麼事也沒發生，高金素梅也早就澄清一直都是玩笑話，沒想到外界當真。

去年何家勁自曝有孩子。（圖／翻攝自扒圈有魚微博）

有人問何家勁是誰的小孩，他沒正面回應。（圖／翻攝自何家勁kennyho微博）

粉絲熱烈討論。（圖／翻攝自何家勁kennyho微博）

近年何家勁淡出演藝圈，改經營個人品牌「勁家莊」，並在惠州的悅湖會開麵包店及工廠，生意做得有聲有色，身家粗估至少有上億，但仍常在社群網站和粉絲互動，去年有網友催婚，問：「何！為什麼還不成家！」沒想到釣出他本人親回：「女兒都比你大了」，還附上哭笑不得的表情符號，疑似暗示早就有自己的家庭。

27日何家勁曬出在泳池邊抱著兩個小女孩的溫馨照，自嘲：「以為可以冰涼一夏，結果像泡溫泉一樣！」，還露出結實胸肌，驕傲說：「男人的肩膀最可靠」，有人問他是誰家的孩子？他沒正面回應，引來粉絲討論說：「太像了，特別是右邊的女兒」、「這兩小朋友是勁歌（哥）的」、「發女兒的照片都不好意思配文」。