金湖分局呼籲行車經過無號誌路口，除應放慢車速，再停車左右觀察有無來車，並須依照「 路權」優先順序讓車。（警方提供）

金門山外市區昨發生2輛機車相撞事故，地點就在金湖分局前方幾十公尺路段，肇事雙方手腳擦挫傷送醫。警方提醒，車輛行經無號誌路口，巷道車應讓幹道車先行，保護自己也保護別人安全。

警方說明，昨（29）日13時20分許，陳姓民眾騎乘一部普通重機車，由金湖鎮土地銀行前巷道往中興路方向行駛，適有一部由許姓（女）民眾騎乘普通重機車，沿中正路往金湖分局方向直行，進而於路口發生擦撞。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，該事故造成雙方駕駛人手腳擦挫傷送醫，經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前尚在查證中。

金湖分局呼籲行車經過無號誌路口，除應放慢車速，再停車左右觀察有無來車，並須依照「 路權」優先順序讓車，如少車道車應讓多車道車先行、轉彎車應讓直行車先行、左方應讓右方車先行，並隨時做好讓車、減速之準備，確保交通安全、順暢。如果未依規定讓車，可依照《道路交通管理處罰條例》第45條，裁處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。