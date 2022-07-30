行動電源「太輕」有貓膩 騎士遭攔大方給看驚見「這一物」(戴志揚翻攝)

高雄一名49歲的陸姓男子開車載朋友到旗津訪友，因為停等紅燈越線遭警方盤查，大方地一一拿出車上物品讓員警檢視，當員警拿到行動電源時發現重量明顯過輕，男子為了化解員警疑慮，一番解釋後自行打開外殼，裡面卻完美的藏著一包毒品，頓時啞口頻頻求饒，警方訊後違反毒品危害防制條例送辦。

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員張功樺於29日凌晨0時15分左右，行經旗津二路時，發現一部白色自小客車停等紅燈時超越停等線，就停在斑馬線上，且車燈疑似有改裝，格外引人注目，立即趨前攔查。陸姓男子與前乘客座的友人陸續下車配合員警盤查，但卻刻意持續站在駕駛座的車門旁，企圖掩蔽車門的置物空間，令人起疑，陸男卻反其道而行，大方拿出置物箱物品一一說明。

一名騎士違規遭警攔，大方給員警看行動電源，卻因為重量「太輕」，自己還大方打開驚見竟藏毒品。(戴志揚翻攝)

主動介紹包在手套裡的打火機、玻璃球等，隨後警方發現車門置物箱裡有一顆行動電源重量異常輕盈，與一般認知的明顯不符，陸男一邊解釋一邊拆開外殼，赫然發現裡面藏有一包毒品(毛重0.51公克)，陸男當場求情「有事好商量」，而這包毒品經檢驗也呈現安非他命陽性反應。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，毒品對人體危害極大，常伴隨成癮及致命的風險，民眾如發現身邊有親友遭受毒品危害時，亦可透過警民友善網進行通報，協助淨化生活環境，將傷害降到最低，警方將持續積極掃蕩各類毒品，以確保治安平穩。