下個球季提前預告準備擺爛的爵士，卻因想在米契爾交易當中換回更多利益的貪婪心態，恐將造成送不走米契爾窘境！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，因為爵士針對米契爾的報價條件太過誇張，目前跟尼克的交易談判已經完全陷入停滯狀態，甚至已經快兩周沒有接觸。

今年夏天突然把米契爾從「非賣品」變成「交易品」的爵士，先前開放各隊談判交易米契爾的可能性，沒想到先前謠傳爵士跟尼克開出包含葛萊姆斯、奎克利、托平、麥克布萊德等球員，更加上誇張的6個首輪籤條件，把尼克從談判桌上完全嚇走。

儘管目前除了尼克，還有熱火、暴龍、巫師等隊有興趣招募米契爾，可是爵士姿態明顯相當貪心，只想利用米契爾的殘餘價值多撈一些未來資產，完全無視米契爾根本沒有提過交易申請，也沒打算強行離隊，目前米契爾跟爵士還有4年1.35億美元合約。

只是爵士先前才把當家中鋒戈貝爾交易送到灰狼，且跟前總教練史奈德分道揚鑣，幾乎代表他們準備打掉重練，所以坐擁高薪的米契爾，自然沒有繼續留下的必要，問題是假如爵士繼續抱持這種想要多撈一點的貪婪心態談判，米契爾很有可能最後還是走不了。