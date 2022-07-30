大陸央視新聞30日報導，上海財經大學校長劉元春在「新聞1＋1」節目指出，中共中央政治局28日召開的會議對於中國經濟下半年工作的新定調，主要體現在描述新環境和新目標。大陸7月面臨的經濟形勢與4月相比，有了根本性變化。決定了下一階段目標是要「鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。」從4月份力爭完成全年預期目標，轉為力爭實現最好結果，這個定調進行了一些「鬆綁」，根據現實情況來保證經濟良性運行。

劉元春表示，推進下半年經濟工作，中央政治局會議提到很重要的一些新舉措，主要體現在五大方面：一，保證影響經濟社會發展的重點功能有序運轉，把這項工作放到很重要的位置，強調它與防疫一樣重要。二，強調了擴大內需，財政貨幣方面新的著眼點，尤其是專項債的用好和用足。三，從五大方面來進行細化安全底線。尤其把住房和村鎮銀行風險問題強調出來。四，不僅要求對平台經濟實施常態化監管，而且要進一步集中推出一批「綠燈」投資案例，這是新的提法。五，從前期的調整預期，也就是預期弱化管理，到要全面調動各方面的積極性，這也是新的提法和舉措。這些新舉措、新提法與新目標、新環境、新基調都是相匹配的。

對於「力爭實現最好結果」的新提法，劉元春認為，如果經濟預期目標依然是要完成全年GDO增速5.5％左右等六個方面的指標，那就意味著在新的經濟環境裡，下半年必須要加大政策力度，甚至要實行「大水漫灌」強刺激的一些舉措。而這樣就會導致穩增長的壓力倍增，從而導致無法完全遵循經濟復甦的規律。

因此，目前這種實事求是的精神，是根據當前新環境、新基礎，提出的「力爭實現最好結果」這樣的目標提法。可以看到各級部門按照經濟復甦的既定內在規律，來進行各項工作的布局和實施，從而避免出現刺激政策的後遺症。

至於理解「經濟大省要勇挑大梁」，劉元春稱，穩經濟，就要有保有壓有區別。不能因為對下半年經濟的「鬆綁」，把「力爭實現最好結果」轉變成大家不作為的藉口。因此在這次中央政治局會議中要求調動積極性，壓實地方責任。一些經濟大省的基礎很好，經濟的彈性、韌性也很好，政策實施的財政基礎也很好，很大程度上是能夠完成預期經濟發展目標的，對這樣的省份，就要有更高的標準和要求，這也是符合實際的。