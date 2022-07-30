台灣知名正妹登山家「三條魚」詹喬愉成功登上K2，而這座位在巴基斯坦與大陸的邊界上的山，又被譽為世界最難爬的一座山，不少網友看了興奮直呼，太厲害了！真台灣之光，恭喜成功登頂，期待妳平安歸來。

台灣知名正妹登山家「三條魚」的小編昨天在臉書報喜訊說，三條魚（本名詹喬愉）在巴基斯坦時間7月28日早上8點半成功登頂K2啦！目前仍在等待她平安回到基地營，謝謝大家為魚兒集氣！一起期待她將帶回什麼精彩的故事吧！

貼文吸引1.2萬人朝聖，不少人留言為詹喬愉打氣，「恭喜魚姐姐～～太棒啦」、「太神啦！真的好佩服」、「太厲害了」、「台灣之光，加油」、「三條魚好優秀」、「恭喜成功登頂平安」、「恭喜台灣女孩」、「登頂成功很不容易，好讚」。

而詹喬愉這次征服的K2，原名為喬戈里峰（Chhogori），在國際上與登山者口中通稱為K2，是一座海拔8611公尺的高峰，位於巴基斯坦與大陸的邊界上，為世界第二高峰，因為位置偏遠及山勢陡峭，又被稱作是「地表最難爬的一座山」。