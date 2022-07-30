陸強烈警告 要美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）勿訪台

自從傳出美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）要訪台的消息後，不僅引發北京強烈反對，也暴露出華府和台北複雜多變的政治關係。

據《南華早報》（South China Morning Post）30日報導，就在1995年爆發台海危機，美中關係緊張之際，國會資歷尚淺的美國眾議員裴洛西便直言，別讓北京干預時任台灣總統的李登輝訪美。

27年後，如今擔任眾議院議長的裴洛西訪台，卻也遭北京干預。儘管媒體廣泛報導，裴洛西尚未證實要訪台，但已震驚華府，罕見暴露了美國總統拜登和裴洛西間的歧見。這不僅引發共和黨對手的喝采、北京「玩火」的威脅，也得到台灣駐華府代表處沉默以對，拒絕置評。

雖然美台維持「非官方」關係，但拜登上任後，曾3度公開說，要是中方攻台，美國會保衛台灣。而美國國務院前亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）說，這是正常互動，沒必要把事情搞得這麼大。他說，一旦把這搞成十分公開，北京不得不回應的議題，就會看到不良行為，甚至面對過度反應的風險。

裴洛西這次率眾院代表團訪亞洲的行程包括日本、韓國，新加坡與馬來西亞等，但她仍未證實是否訪台。隨著華府日益支持台灣，美中關係不斷受到衝擊。當拜登和中國大陸國家主席習近平周四透過視訊，進行長達2小時17分的馬拉松式會談時，主要焦點仍在台灣。

雖然長久以來，裴洛西批評北京不遺餘力，但她這次傳出要訪台，似乎觸動了中方的敏感神經。拜登7月20日公開說，美國軍方認為，目前訪台不是個好主意。而許多人解讀為：拜登反對她訪台。不過，也有人說，中共可能不了解，拜登幾乎沒有權力阻止裴洛西訪台。

裴洛西身為美國眾院議長，萬一總統無法視事，她是緊繼副總統之後，可以代理總總職務的人。美國是三權分立國家，其中立法權歸國會、行政權歸美國總統，而司法權則歸最高法院。全球台灣研究中心（GTI）執行長蕭良其說，對北京來說，世上最有權力的政治人物竟然無法控制同為民主黨的政治領袖是不可思議的。

而喬治華盛頓大學（George Washington University）中國事務專家沙特（Robert Sutter）說，拜登陷入困境，要是看來他因為北京施壓就退縮，那就不會太好。此外，他認為，中方想要利用他。

另一方面，有分析家說，拜登的政敵會密切關注，看是否有任何與裴洛西訪台的議題，能用來對付他的。