民進黨桃園市長參選人林智堅論文風暴延燒，他近日在聲明中提到，在學時使用的信箱被刪除，部分資料遺失。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今表示，相信一般研究生寫作，備份檔案應滿多，自己的資料庫應能找到，籲提出更多佐證向台大說明，否則在3個候選人中，「桃園市民對林的疑慮就是很深」。

賴香伶指出，希望林智堅能用證據說話，雖聲稱部分資料存在信箱內遭到刪除，但相信一般研究生在寫作時，備份檔案應該滿多的，自己的資料庫相信還是找得到，盼林盡速提出更多佐證向台大說明，面對社會疑慮，讓大家對於他是否涉及抄襲的問題能畫下句點。

賴香伶直言「否則現在市民對3個候選人中，相信對他的疑慮就是很深」，認為這無助於選舉的過程，更向林慎重呼籲，應盡速提出寫作證據，讓選舉回歸政策與政見。

針對新竹球場驗收爭議，賴香伶也提到，該追究的應是工程品質與驗收程序，林智堅當時負責核定所有計畫與督導執行，責任很明確，此案也許涉及到部分驗收，其中的權責授權人也要追查清楚。別因為林過去在新竹的政績，讓大眾不瞭解真相，帶著模糊的印象去認識他，相關政策或議題上的處理態度，也是他必須負起的責任。