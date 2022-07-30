潤泰全（2915） 、潤泰新（9945）於昨（28）日下午召開重訊記者會，宣布為了使不動產資產回歸應有價值，皆由董事會通過改採公允價值模式，潤泰全也將透過現金增資發行新股，以因應未來世局變化。

潤泰雙雄近半個月網路聲量破萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「潤泰雙雄」（時間：2022/07/15 - 2022/07/29）近半個月網路聲量，共有11,343筆，主要高峰在7月20日媒體開始報導潤泰全（2915）、潤泰新（9944）爆出下市危機，接著是7月28日公布第二季淨值之記者會，討論度有小幅度上升。

潤泰全每股淨值5.73元 將進行現金增資

由於潤泰全（2915） 、潤泰新（9945）與寶成透過「潤成投控」持有南山人壽，卻因美國Fed升息、債券價格走跌的關係，南山人壽第2季淨值大減，進而拖累潤泰雙雄的淨值。

昨（28）日由潤泰全副總李天傑、潤泰新協理陳柏宇說明重大決議事項，2家公司指出，第一季因全球景氣動盪造成資產價值劇烈起伏，使不同種類資產評價受景氣波動影響，原使用成本模式衡量的不動產資產，無法表彰應有價值。

為了使公司財報提供更攸關的資訊，經董事會決議通過變更會計政策，將投資性不動產改採公允價值（市價）模式。如此變更會計政策後，兩間公司財務表現，潤泰全（2915）每股淨值來到5.73元、潤泰新（9945）為13.41元。

李天傑表示，潤泰全（2915）公司淨值大幅波動是因受市場環境影響，非屬正常營運虧損，經董事會通過現金增資3億7000萬股，消除非營運因素對公司淨值影響。而陳柏宇指出，潤泰新（9945）因目前淨值不會影響股票交易行為，所以尚未考慮增資。

好感度比值僅0.69 多數投資人並不買單

記者會上潤泰全（2915）公布至第2季資產增126.54億，負債增1.28億元，權益增125.26億元，淨值約40億元，每股淨值5.73元；而潤泰新（9945）資產增242.08億元，負債增34.5億元，權益增207.58億元，淨值282億元，每股淨值13.41元。

李天傑進一步說明，更改會計政策後雖淨值有40億元，但為因應未來世局變化，董事會討論以後也決定先做增資，改善財務結構、增加淨值，增資金額等主管機關核准後再定價。但因第二季財報數字還沒有正式結算出來，出來後再加上增資效果，才有辦法做很正確的表達。

「難怪會賣大潤發」 網友狂批淨值比水餃低

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「潤泰雙雄」（時間：2022/07/15 - 2022/07/29）近半個月的網路好感度，好感度比值僅有0.69，針對潤泰雙雄記者會上的說明，多數投資人並不買單。

對此，網友紛紛表示：「沒改會計政策可能要下市耶」、「難怪會賣大潤發......就是要沒現金了」、「一下減資一下增資，很會唷！」、「淨值5.73元......水餃一顆都要6.5元了」、「昨天才又升息，看來Q3算下去，就完蛋了」、「這個淨值真心扯」、「這淨值好慘」、「真的巴比Q了」、「剩五塊耶，從富爸爸變傳慘」。

最後從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「潤泰雙雄」（時間：2022/07/15 - 2022/07/29）近半個月的熱門關鍵字，「淨值」、「南山人壽」、「拖累」、「投資」、「股價」、「升息」等一詞皆上榜，可見這一波潤泰雙雄淨值危機，網友十分關注。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月15日至2022年07月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『潤泰全、潤泰新』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。