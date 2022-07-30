《紐約時報》資深記者史坦30日針對「小皇帝」詹姆斯目前形勢做出接連爆料，除了強調詹皇待在洛杉磯打球相當開心，也不急著跟湖人完成2年約1億美元續約，唯一一種他離開湖人跳槽其他球隊的可能性，就是找尋跟兒子布朗尼同隊打球機會。

史坦表示，目前詹姆斯待在湖人打球很開心，湖人也沒可能主動把他交易出去，儘管湖人能在8月4日以後跟詹皇完成2年續約，卻沒有真正的時間限制，直到明年6月30日之前，湖人隨時都可以跟他完成續約，所以雙方暫時不會有談判續約動作。

畢竟詹姆斯兒子布朗尼是在2004年出生，最快也要等到2024年才有機會參加NBA選秀，也就代表未來兩年期間，詹姆斯應該不太可能想要離開湖人，等到兩年後布朗尼加入NBA，屆時已經40歲的詹皇，才會開始認真找尋跟兒子同隊打球機會。

史坦同時爆料，詹姆斯非常渴望從籃網挖來厄文取代韋斯布魯克的位置，也讓韋斯布魯克很清楚湖人一直努力把他交易出去，如果最後韋斯布魯克還是留了下來，他跟詹姆斯、湖人新教頭漢姆之間的緊張關係可想而知，屆時湖人內部勢必烏煙瘴氣！