民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，事件關鍵人物余正煌27日發聲明後，28日再由委任律師出面，嗆林「別企圖用政治來影響法律、學術」。中廣董事長趙少康小編盛讚，余律師一句「你林智堅就是抄襲！是原創就去跟台大解釋清楚你論文怎麼來的」，讓他們直呼「真心帥爆」。超過3300位網友也按讚，有人更表示「一拳KO，真的帥爆」。

余正煌律師28日在記者會上轉述，余從頭到尾沒看過林智堅論文，「不知道對方寫了什麼，直到今天都沒看過，我也懶得看」。律師無奈的說，開記者會不能解決問題，台大正在審定，呼籲林親自出席，「真金不怕火煉，我相信學術的東西不分政黨，都可以秉持學術倫理規範處理」。余委任律師所言，引發各界熱議。

對此，臉書粉絲專頁「康編碎碎念」28日發文表示，余正煌的律師在記者會上說，「你林智堅就是抄襲！是原創就去跟台大解釋清楚你論文怎麼來的」，這句話讓他們覺得「真心帥爆」。

此文獲得超過3300個讚、逾130則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「一拳KO，真的帥爆」、「有夠讚」、「戀愛了」、「直球對決啦！」「沒有什麼比實話更中聽的了！」「簡單扼要」、「太崇拜這位律師了！」「撐住啊！余先生：台大莘莘學子的清白，由你守護最後一寸淨土，千萬不要被摸頭啊！」