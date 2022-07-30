大聯盟當今最好的年輕左打者索托（Juan Soto）即將被賣出，如果國民最後一次出價無法留下他，可能讓球隊損失慘重。索托生涯的平均攻擊指數（OPS）是0.964，而且他才23歲，參考老虎隊名將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）的成長曲線，索托的前途不可限量。

米蓋卡布瑞拉2007年被馬林魚賣掉，當時他24歲，在包裹交易以「2換6」送去給老虎。後來證明是老虎大賺了一筆，卡布瑞拉打出殿堂級的職業生涯，2012年寫下美聯打擊三冠王傳奇。賣掉這樣的年輕好手，國民「1換4」「1換5」恐怕還無法打平損失。

美媒NBC分析，生涯OPS超過索托的15位球員，其中11位是名人堂成員，剩餘4位是邦茲（Barry Bonds）、馬奎爾（Mark McGwire）、曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）、卓奧特（Mike Trout）。卓奧特還是現役球員，前面3人則是因為禁藥問題而未進名人堂。

總計這15位超級猛將只有1人是在25歲之前被球隊賣出，即是棒球之神貝比魯斯（Babe Ruth）。1919年紅襪以10萬美元將年輕的貝比魯斯賣給洋基，結果魯斯打出至今無人能及的生涯OPS（1.164），還留下超過半世紀的魔咒傳說。如今國民賣掉索托是因為情況特殊，正逢老闆想要賣掉球隊，索托的經紀人解釋他們不願意留在一個新老闆是誰都無法確定的球隊。