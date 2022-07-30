馬英九也針對裴洛西訪台、國民黨重新評價李登輝等事做出回應。（呂健豪攝）

前總統馬英九今（30）日上午前往三重先嗇宮參加新冠疫情往生者超薦法會，他除了感謝第一線的醫護與防疫人員之外，也痛批民進黨政府理所當然接收民間努力的防疫成果，抨擊防疫指揮官陳時中在疫情還在延燒之際，就迫不及待跑去選台北市長；另外他也針對美國眾議院議長裴洛西訪台發表看法。

馬英九致詞時先提醒，每位同胞要注意自己的健康，因為病毒是一種很狡詐的微生物，Omicron出現之後又有其他的變種，儘管疫情跟去年5月的高峰期相比，現在的染疫跟往生民眾有減少，但還是呼籲大家要落實防疫，同時也對在疫情中不幸往生的民眾表達追思與不捨。

不過馬英九話鋒一轉，批評民進黨政府，他表示感到很荒唐，在一場抗議活動當中，不論是口罩、疫苗到快篩，多半都是民眾打前鋒，互助、自食其力，但民進黨政府理所當然地接收所有民間努力的成果，卻不知道反省，做好超前部署，甚至原來的防疫指揮官陳時中，在疫情還在延燒之際，就迫不及待跑去選台北市長，而且居然說自己沒有落跑，這樣的言行，看在小老百姓眼裡真是感慨萬千。

馬英九也感謝第一線的醫護與防疫人員，他表示，從新冠肺炎疫情爆發以來已經快3年了，變種病不無斷出現，所以我們要感謝醫護的奮鬥與犧牲，更重要的是我們要自己有警惕，別給醫護人員添麻煩，呼籲大家齊心抗疫做好防疫措施。

在受訪時，有關美國眾議院議長裴洛西即將訪台，馬英九表示，美國的好朋友來，我們都歡迎，但中間的風險要好好評估；至於國民黨中央要重新評價李登輝，引發深藍反彈一事，馬則認為應該有黨中央來答覆；而黨主席不斷往中間路線靠攏也造成深藍民眾不滿，馬英九則回應，國民黨面對的挑戰很多，應該多辦一點正事。

而近日台北市爭吵不休的內湖交通問題，台北市副市長黃珊珊把矛頭指向馬英九跟郝龍斌在市長任內沒有做好配套，馬英九則是說，自己已經離開台北市16年了，「他們還在玩這個馬維拉！」