風田近日代班《同學來了》時，聊到撞鬼經驗。他表示自己八字算重，相比旁人自己很少遇到鬼，但有次為了《綜藝3國智》出外景時，因為在聚會時沒看見納豆，擔心他發生事情，結果打開他房門後竟意外看到「髒東西」。

《同學來了》日前邀請許多藝人分享入住「猛鬼飯店」的經驗，風田透露當時入住飯店後，大家都習慣一起吃飯、聚會，但吃到一半才驚覺納豆不在，「豆哥最愛聚會的人，怎麼可能不在嘛!」也讓眾人感到奇怪，擔心他突然生病或在房內發生什麼事情。

於是風田隨即打電話給納豆，但另一頭卻始終沒有回應，所以向櫃台要了一張房卡，結果一打開門就看到納豆的腿在床上，風田還心想，「豆哥怎麼可能那麼早睡，會不會發生什麼事情。」索性直接衝過去，結果下一秒就目睹納豆「全裸握著自己的下體」，原來是他剛看A片DIY看到睡著，這突如其來的畫面讓風田直呼自己看到了「髒東西」，而且還是「女生看了會害怕的那種」。

阿KEN聽完表示納豆這個人很糟糕。(同學來了Youtube)

結局大反轉讓在場來賓都笑了出來，阿KEN打趣著說納豆這個人很「糟糕」，而安心亞原本還期待故事當中可能會有鬼的出現，結果卻讓他非常傻眼。