【政新鮮】心疼余正煌無端捲林智堅論文門 賀德芬痛批陳明通害慘台大

關於民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風波，台大榮譽教授賀德芬昨(29日)表示，假設真的最後結果就是說這中間抄襲得很厲害，或者是說林的指導教授、國安局長陳明通根本沒有善盡一個做導師的責任，他還能繼續在台大掛名嗎？國發所還要繼續聘他嗎？

被問及如何看事件關鍵人物余正煌發出的聲明稿?賀德芬接受本網節目《政新鮮》專訪時談到，「我覺得是不是要給他保護，因為余現在可能要直指的就是他的頂頭上司，真的是對他要多一點保護，因為他說實話是最無辜的」。她認為，到底誰抄誰那大家去檢驗，這個對人多冤枉，這麼雷同，總有一個抄另一個的。

賀德芬進一步談到，余正煌也不得不站出來，因為已經被指正，黨的力量都出來了，總統、行政院長也出來了，因此台大真的更應該要小心從事，完全撇除掉任何的壓力，絕對不能有任何政治上的顧慮或是偏袒，也請外界給台大最大空間和尊重。

賀德芬認為，假設真的最後結果就是說這中間抄襲得很厲害，或者是說陳明通根本沒有善盡一個做導師的責任，還能繼續在台大掛名嗎？國發所還要繼續聘他嗎？那政治責任由執政黨自己去負，「如果我們的國安頭子是這樣的一個人的話，連學生都可以這麼馬虎來教，我們真的是提心吊膽，真是背脊要發涼耶」。