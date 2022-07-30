農曆7月鬼門開，命理專家小孟老師指出4生肖、4星座的財運一飛沖天，尤其是巨蟹座受到財運加持，桃花運和人脈也趁勢拉抬，好運從鬼門開一路旺到鬼門關。

▍TOP 4：生肖馬

生肖屬馬的人，鬼月時工作靈感特別強烈，適合在工作上多發揮靈感並向同事分享，不僅會讓對方眼睛為之一亮，也能幫助到他們；另外不妨多將一些點子記錄下來，也許在未來職場上會有所助益，想要加薪的人，可趁著鬼月正財運勢爆棚的時機，趕快向上司主管討論，說不定能議論到很好的價格，在鬼月大發正財。

▍TOP 3：生肖牛

生肖屬牛的人，鬼月財運驚人，會有很多投資機會，若有人透露投資標的，像是股票基金，要仔細聆聽，因為賺錢機率很高，投資運旺到爆。

▍TOP 2：生肖龍

屬龍的人是一個省錢達人，深諳貨比三家不吃虧的道理，尤其是鬼月時能把金錢的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋。另外，同事請客或是朋友突然買單與送禮的機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，財運上有意外驚喜。

▍TOP 1：生肖雞

鬼月屬雞的人，偏財運非常旺盛，購買一些刮刮樂或到量販店參加抽獎活動都能抽到不錯的獎項，若想入手期待已久的商品，也能買到便宜的價格，鬼月大發橫財的機率頗高。

另外，鬼門開同樣財運大開的4星座如下：

▍TOP4 天秤座：正財提升、績效滿分

鬼門一開天秤座積效變好，財運不斷好轉，業績有蒸蒸日上的機會，另外工作運大開，若想要轉職，運勢也不錯，不妨抓緊腳步尋找，說不定會找到不錯的工作機會。

▍TOP3 巨蟹座：發揮魅力、動感迷人

金星入巨蟹座，顯示你在鬼月特別迷人，鬼門一開金星能量加速拉抬財運，讓你外在特別吸引人，鬼月桃花運十足，能發揮魅力去得到財富並且累積人脈，這樣的好運會讓你從鬼門開一路旺到鬼門關。

▍TOP2 金牛座：偏財大旺、快速進財

鬼門開後天王星加速移入金牛座的本命宮，顯示金牛座有財運噴發快速進財的跡象，抽獎運、大樂透得獎運很高，但也要當心容易財來財去，建議財富最好找他人保管。

▍TOP1 獅子座：土地增值、偏財桃花

太陽與水星進入本命宮，水星又加速入財帛宮，顯示鬼月想要投資房地產的人千萬不要害怕鬼月習俗，說不定能趁著鬼月來臨，議論到划算的房子，因此若有多餘資金或想要換屋的人，鬼月是不錯的時機。另外，火星落入外出宮，顯示獅子座鬼月外出運很好，不妨來個老街旅遊或者離島之旅都是不錯的選擇，鬼月財運能量噴發。