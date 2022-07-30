國際投資氣氛明顯回溫，帶動台股多方持續佔上風，週五大盤上漲108.17點，漲幅0.73%，指數剛好站上萬五大關，收在15000.07點；本週台股週線再度收紅，連續第四週收漲，加權指數單週上漲50.71點，週線漲幅0.34%，單日成交金額平均2015.40億元，若統計7月台股走勢，大盤上漲174.34點，月漲幅1.18%，月線翻紅。

法人動向方面，三大法人本週多站在買方，投信持續回補台股60.27億元，連續第六週力挺台股，外資也連續第二週買超，金額達113.15億元，僅自營商由買轉賣41.66億元，本週三大法人合計賣買超台股131.76億元。

統計7月法人動向，再度呈現「內資撿、外資賣」，自營商單月買超101.13億元，連續第二個月回補，投信更是擴大加碼264.21億元，連續八個月站在買方，外資同期則賣超180.90億元，惟金額較前月超過兩千億的賣超金額大幅縮減，但今年每月皆減持台股，三大法人7月合計買超台股184.45億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，市場已經開始預期聯準會未來的升息步伐將朝向鴿派調整，加上國際大宗商品價格回落，通膨高峰應已過，對於市場的負面影響也已反映在股價上，雖然美國第二季GDP表現呈現負成長0.9%，而前一季已是負成長1.6%，符合技術性衰退定義，不過美國勞動市場仍相當吃緊，且零售銷售仍維持高水位，景氣軟著陸機率較大，配合近期國內外利空已大致出盡，8月台股盤堅走升趨勢有望維持。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短期來看，台股確實是有機會隨美股反彈，但是需要留意的是，台股第三季的基本面實際上仍存有雜音，預期庫存調整等修所面臨的修正壓力還在隨企業財報和展望陸續揭曉中。蕭惠中表示，由於產業環境還是存有諸多變數，而且是一個環節扣著一個環節；根據目前相關訊息來看，並無法判定市場開始回升、僅能先以反彈視之，所以還是比較中性看待後市，接下來，還是需要持續留意基本面的各種訊息。