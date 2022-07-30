林姓凶嫌在太平山區被找到，已成一具冰冷屍體。（警方提供）

林姓凶嫌在太平山區被找到，警方昨深夜將屍體抬上路邊。（警方提供）

台中市潭子滷味攤老闆曾建程24日遭人開3槍送醫不治，凶嫌林沛廷當晚到太平山區棄車逃亡，警方大規模搜山第6天、29日在山區找到林男，不過已畏罪自戕，這起震驚地方的命案，冥冥注定在曾姓死者頭七前夕破案。台中市警察目前正破案舉行記者會，由局長蔡蒼柏親自對外說明。全案將於今日報請台中地檢署相驗。

台中市警察局指出，這起槍擊命案在24日深夜發生後，隨即由刑警大隊、鑑識中心、大雅分局、太平分局、霹靂維安小組及刑事局中部打擊犯罪中心立即組成專案小組，除擴大調閱周邊監視器，經專案小組鍥而不捨漏夜循線積極追查，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，迅速掌握涉案車輛及41歲的林姓男子，並於3小時內，25日零時11分在太平區尋獲犯案車輛。

警方立即動員警力至太平、霧峰山區，協同本市消防局搜救犬及當地巡守隊，連夜不眠不休沿山路位置展開搜尋，每天動員人數約5、60人，同時也出動空拍機、警犬加入搜查，經各方人員全力追捕擴大偵辦的努力下，於29日下午在本市太平山區發現一具遺體及犯案槍枝，經鑑識採驗比對後，確認死者身分為林嫌，另將持續擴大溯源槍枝來源，儘速釐清案情。

警察局長蔡蒼柏指出，對同仁的付出，能在最短時間內迅速破案感謝，也同時對被害人的不幸遭遇及家屬致哀，警察的工作就是讓犯罪者接受司法的制裁，守護社會治安警察責無旁貸，台中市警察局於維護治安工作全力以赴，保護市民生命、財產安全，台中市的安居、宜居生活，是全體市民最珍貴的資產，也是台中市的招牌，台中市以前不是、現在不是、未來也不會是慶記之都。

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